Opmerkelijke onthulling over Steven Bergwijn: 'Voorbeeld van een matig topsportklimaat'

Ajax zet sinds een paar maanden nadrukkelijk in op het verbeteren van het topsportklimaat. Dat dit lange tijd te wensen over heeft gelaten in Amsterdam, bewijst de blessure van in de tweede helft van het afgelopen seizoen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de voormalig aanvoerder van Ajax geblesseerd raakte toen hij na een trainingssessie nog sprints moest trekken. Dat laatste is al opmerkelijk, omdat hij kort daarvoor ziek was geweest.

Ajax stelde in de persoon van Francesco Farioli niet alleen een hoofdtrainer aan die de gevallen grootmacht weer om de prijzen wil laten strijden, maar ook het topsportklimaat in alle geledingen van de club wil verbeteren. “Hoe ver dat bij Ajax in de laatste jaren was afgezakt, werd vorig seizoen pijnlijk zichtbaar in de cijfers in de Eredivisie. Ajax was ‘kampioen blessures’, zoals trainer Farioli zei. Er waren zestig blessuregevallen. Bij veertien blessures duurde het herstel langer dan zestig dagen”, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax laat ‘wens’ Farioli in vervulling gaan: ‘Ontzettend blij om deze overstap te kunnen maken’

Daar blijft het niet bij. Ajax was ook conditioneel ‘slecht’. “Spelers van andere clubs hadden meer longinhoud en konden in wedstrijden simpelweg meer sprints leveren. Op de ranglijst van de afgelegde afstand per wedstrijd eindigde Ajax als voorlaatste”, zo leest het. De krant komt vervolgens met meer voorbeelden van een ‘matig topsportklimaat’ op de proppen. “Zo raakte Steven Bergwijn geblesseerd toen hij na een training sprints moest trekken. Kort daarvoor was hij ziek geweest, waardoor zijn belastbaarheid niet optimaal was. Tijdens die sprints scheurde hij iets in een hamstring, waarna hij een week of zes moest herstellen. De slechte afstemming tussen verschillende geledingen binnen de club sterkte Bergwijn in zijn idee dat hij voor zijn herstel beter bij een externe fysiotherapeut terecht kon.”

LEES OOK: Bergwijn: 'Ik kon niets meer goed doen bij Ajax, het is beter dat ik ga'

Bergwijn vertrekt na teleurstellend seizoen bij Ajax

Bergwijn raakte begin dit kalenderjaar, een paar dagen na de topper tegen PSV op 3 februari, geblesseerd aan een hamstring. De aanvaller, die eerder in het seizoen al meerdere wedstrijden had gemist vanwege blessureleed, moest daardoor vijf competitieduels en alle wedstrijden in de knock-outfase van de UEFA Conference League aan zich voorbij laten gaan. Bergwijn kwam vorig seizoen in totaal in 31 wedstrijden in actie, waarin hij dertien keer scoorde en vijf assists leverde. De Amsterdammer was begin dit seizoen nog wel speler van Ajax, maar vertrok in de slotfase van de transferwindow naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Voor die club speelde hij vooralsnog dertien duels, goed voor vier doelpunten en evenveel assists. Hij maakte vrijdag nog de winnende tegen het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.

Steven Bergwijn with the trivela, deep into stoppage time to win it for @ittihad_en 🐯#RoshnSaudiLeague #ITTNAS pic.twitter.com/tsUgQ9jUyY — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henderson weigert interview met ESPN na Ajax - FC Utrecht

Ajax-aanvoerder Jordan Henderson wil niet voor de camera komen. "Hier is het laatste woord niet over gezegd."