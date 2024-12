Restaurant van familie Farioli loopt storm na succes bij Ajax

Het succes van Francesco Farioli bij Ajax is ook in eigen land niet onopgemerkt gebleven. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van de Amsterdammers tegen FC Utrecht laat de Italiaanse oefenmeester weten dat het restaurant van zijn ouders een stuk succesvoller is sinds zijn goede prestaties met Ajax.

Na een dramatisch verlopen vorig seizoen is Ajax momenteel terug te vinden op een tweede plaats in de Eredivisie met slechts vier verliespunten meer dan koploper PSV. Dit seizoen won de recordkampioen onder leiding van Farioli bovendien op bezoek bij Feyenoord (0-2) en in eigen huis van PSV (3-2). Ook in de Europa League staat Ajax er goed voor, met tien punten uit de eerste vijf punten.

Hoe de prestaties van Farioli in eigen land worden beoordeeld? "Dat weet ik niet. Ik volg het niet zo wat de Italiaanse media over mijn prestaties zeggen. Ik ben namelijk veel bezig met de Nederlandse media", reageert de Italiaanse oefenmeester op een vraag van Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vraagt vervolgens wat zijn naaste omgeving ervan vindt.

Ouder Farioli profiteren van Ajax-succes

"Mijn ouders zijn echt blij, begint Farioli. "Ze krijgen veel klanten in het restaurant, dat ze daar naartoe gaan. Dus dat ziet er goed uit. Tot nu toe", sluit de Italiaan lacherig af. De familie van Farioli komt oorspronkelijk uit het Toscaanse Valdinievole en heeft nu een restaurant in het kleine plaatsje Il Castagno in Gambassi Terme: Osteria del Castagno. Afgaande op de reactie van Farioli spinnen zijn ouders wel garen bij de successen van zoonlief.

