Ajax-speler genoemd die Farioli 'aan het verliezen is': 'Hij was echt not amused'

Valentijn Driessen denkt dat Francesco Farioli voor zichzelf aan het verliezen is. De middenvelder van Ajax kon niet imponeren tegen AZ, werd na 73 minuten gewisseld, maar kon daar zichtbaar niet mee leven.

Ajax speelde afgelopen zondag een matige wedstrijd in Alkmaar tegen AZ. Vrij terecht werd er met 2-1 verloren door de Amsterdammers. In de podcast Kick-Off wordt de topper nog even besproken. Nadat er kritiek was gegeven op de startopstelling van Farioli, leverden ook de wissels van de Italiaan het nodige voer voor discussie op. Zo liep een speler van Ajax volgens Driessen overduidelijk ontevreden het veld af. "Dat zag je ook toen Taylor eruit werd gehaald, die was echt 'not amused'. Zo van: ik, ik?"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Farioli moet oppassen dat hij geloofwaardigheid Ajax-selectie niet verliest'

De journalist vergelijkt het moment met een andere belangrijke speler van een topclub, waarmee eerder dit seizoen hetzelfde gebeurde. "In het begin van het seizoen, bij Sparta - Feyenoord, werd Timber eruit gehaald. Die was goed in vorm in die wedstrijd, had ook nog gescoord. Dat moest Priske heel snel rechtbreien, want anders verlies je een speler."

Als Farioli zo doorgaat, zal het geloof bij Taylor in de kwaliteiten van de trainer wegvloeien, denkt Driessen. "Hij is Taylor ook aan het verliezen. Niet dat hij nou zo goed speelde, maar hij is wel een van de sterkhouders van dit Ajax. Hij draait een redelijk seizoen, is redelijk stabiel." Een andere speler, die wel de hele wedstrijd mocht uitspelen, kon Driessen minder bekoren: Branco van den Boomen. "Ongelooflijk, geen enkel tempo. Je hebt nog spelers die aan de bal zorgen voor een tempoversnelling, maar dat heeft hij ook helemaal niet."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Unaniem oordeel bij ESPN: Ajax bestolen tegen AZ

Volgens Kees Kwakman en Marciano Vink is Ajax bestolen in de wedstrijd tegen AZ.