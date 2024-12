'Ajax strijdt met Barcelona om Spaans jeugdinternational Antonio Cordero (18)'

In navolging van FC Barcelona is ook Ajax geïnteresseerd in Antonio Cordero, zo meldt het Spaanse El Desmarque. De achttienjarige linksbuiten is momenteel actief voor Málaga, dat zijn wedstrijden speelt op het tweede Spaanse profniveau.

Cordero is een rechtsbenige linksbuiten. Tot op heden kwam hij dit seizoen in alle competities tot zestien wedstrijden voor Málaga, waarin Cordero driemaal scoorde en net zo vaak een assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot. Daarnaast speelt de aanvaller zijn interlands voor Spanje Onder-19, waarvoor hij tot dusverre één keer scoorde in zes duels.

Barcelona heeft Cordero volgens Spaanse media al langer op de korrel, maar inmiddels zouden Real Madrid én Ajax zich eveneens in de strijd willen mengen. De Amsterdammers zouden de Spanjaard in eerste instantie niet als versterking voor de hoofdmacht zien, maar mogelijk willen toevoegen aan Jong Ajax om zich op het tweede niveau in Nederland verder te ontwikkelen.

Hoewel Ajax zich nadrukkelijk zou willen mengen in de strijd om de handtekening van Cordero, lijkt Barcelona overigens nog altijd de beste papieren in handen te hebben. De speler wordt namelijk vertegenwoordigd door zaakwaarnemer Pini Zahavi, die tevens de belangen van trainer Hans-Dieter Flick behartigt én een nauwe band met voorzitter Joan Laporta van de Catalenen onderhoudt.

