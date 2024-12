‘Grote schoonmaak bij AS Roma; grootverdiener Dybala voornaamste slachtoffer’

AS Roma-eigenaren Dan en Ryan Friedkin zijn van plan om de bezem door de selectie van de Italiaanse club te halen, meldt La Gazzetta dello Sport. Daarbij is niemand veilig, zo mag sterspeler bij een goed bod vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad.

De Giallorossi presteren momenteel ondermaats in de Serie A. Na zestien speelronden is AS Roma terug te vinden op een zeer teleurstellende twaalfde plaats met zestien punten, slechts twee punten boven de degradatiestreep. Afgelopen weekend ging de club met 2-0 onderuit tegen degradatiekandidaat Como.

AS Roma wisselde dit seizoen al tweemaal van trainer en dat lijkt vooralsnog weinig effect te sorteren. Na vier duels werd clubicoon Daniele De Rossi op straat gezet door de Italianen. Hij werd opgevolgd door Ivan Juric, die begin november ook het veld moest ruimen bij AS Roma. Daarop haalde de clubleiding van de Italianen Claudio Ranieri uit zijn voetbalpensioen, maar sindsdien gaat het nog niet veel beter.

Dan en Ryan Friedkin zijn de huidige prestaties van AS Roma zat, waardoor ze een grote schoonmaak willen houden in Rome. Hierbij lijkt geen enkele speler zeker van zijn toekomst bij de Giallorossi. Volgens de roze sportkrant mogen Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Leandro Paredes, Stephan El Shaaraway, Mario Hermoso, Zeki Celik, Nicola Zalewski en zelfs sterspeler Paulo Dybala vertrekken uit Rome. Laatstgenoemde mag op zoek naar de uitgang bij een passend bod.

Dybala grootverdiener bij AS Roma

Dybala beschikt bij AS Roma over een aflopend contract, maar heeft een optie in zijn contract. Als de Argentijnse aanvaller annex middenvelder nog zo’n acht wedstrijden speelt met daarin 45 minuten, dan wordt zijn contract verlengd tot medio 2026. Zijn salaris stijgt dan naar zo’n acht miljoen euro per jaar, inclusief bonussen.

Het Turkse Galatasaray zou mogelijk de uitkomst kunnen bieden voor zowel AS Roma als Dybala. La Gazzetta dello Sport weet namelijk te melden dat de Turkse topclub, die zich deze zomer versterkte met Victor Osimhen, serieus werk wil maken van de Argentijnse linkspoot. De Turken willen alleen toehappen als AS Roma bereid is om Dybala transfervrij te laten gaan.

Zelf staat Dybala niet te springen om een vertrek bij AS Roma. De 31-jarige Argentijn is hier alleen toe bereid als de club openlijk uitspreekt van hem af te willen. Afgelopen zomer liet de aanvaller annex middenvelder een zeer lucratieve transfer naar het Saudische Al-Qadsiah schieten. Dybala kon daar in drie seizoenen tijd een slordige 75 miljoen euro verdienen.

