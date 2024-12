Opnieuw Eredivisie-wedstrijd zonder uitsupporters: uitvak in Philips Stadion blijft leeg

AZ mag op zaterdag 11 januari 2025 geen uitsupporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen PSV. De Alkmaarders zijn door de KNVB bestraft voor het afsteken van vuurwerk in het uitvak tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord van begin november.

Er stond voor AZ nog een voorwaardelijke straf open vanwege wanordelijkheden tijdens het uitduel met sc Heerenveen van vorig seizoen. De huidige nummer zes van de Eredivisie heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB dan ook geaccepteerd, meldt de club via de officiële kanalen. Daardoor moet AZ het op 11 januari zonder uitsupporters doen in het Philips Stadion tijdens de wedstrijd tegen PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ophef en woede rondom Joey Kooij na aanstelling voor beladen wedstrijd

AZ zal meedenken met de supporters die al een kaartje hebben weten te bemachtigen voor de wedstrijd tegen PSV. "Supporters die reeds een ticket hebben gekocht voor de wedstrijd in Eindhoven ontvangen een persoonlijk bericht over hoe en wanneer de betaalde gelden worden gerestitueerd", klinkt het.

LEES OOK: NAC-supporters zoeken confrontatie met wachtende AZ-spelers: 'Ga lekker naar huis man, mafkees'

Zoveelste Eredivisie-wedstrijd zonder uitpubliek

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er een wedstrijd in de Eredivisie wordt gespeeld zonder uitpubliek. Om verschillende redenen zijn onder meer Ajax - PSV, sc Heerenveen - NAC Breda, Willem II - NAC Breda, FC Twente - FC Groningen, FC Utrecht - Go Ahead Eagles zonder uitpubliek afgewerkt. Daarnaast wordt de Klassieker al zo'n vijftien jaar afgewerkt zonder uitsupporters in zowel De Kuip als de Johan Cruijff ArenA. FC Utrecht - PEC Zwolle werd dit seizoen zelfs helemaal zonder supporter afgewerkt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.