Wouter Goes laat zich van goede kant zien en geeft fraai cadeau aan Hans Kraay junior

heeft zich zaterdagavond na de wedstrijd van AZ tegen FC Twente (1-0) van zijn beste kant laten zien. Aan het einde van zijn interview met Hans Kraay junior heeft de verdediger een cadeautje voor de analist, die zondag zijn 65ste verjaardag viert.

Goes kreeg zaterdag tijdens de wedstrijd tussen AZ en Twente veel kritiek over zich heen. De verdediger haalde tot zijn wissel na een uur spelen meermaals het bloed onder de nagels vandaan bij Ricky van Wolfswinkel. Dat zorgde voor een hoop frustratie bij de spelers én fans van de bezoekers.

Na de wedstrijd laat de jonge verdediger een mooie kant van zichzelf zien. “Ik heb nog een verrassing, want iemand is jarig volgens mij, morgen”, stelt Goes aan het einde van zijn gesprek met Kraay. Vervolgens raapt hij een AZ-shirt van de grond, met daarop de naam van Kraay en rugnummer 65. “De zes is verkeerd, dat is een vier”, grapt Kraay.

Aan de analist is duidelijk te zien dat hij het een mooi gebaar vindt, waarna hij aangeeft in de jeugd van AZ te hebben gespeeld. Vervolgens vraagt hij of Goes weet op welke manier Kraay speelde als voetballer. “Op jouw manier, erop en erover. Af en toe een beetje echt erover.” Dat antwoord kan de jongeling wel bekoren. “Dan zijn we vrienden.”

