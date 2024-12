Beerschot komt met opvallende verklaring voor transferverbod

Beerschot kent geen zorgen om het transferverbod dat zaterdag werd opgelegd door de Belgische licentiecommissie. Volgens de club van trainer Dirk Kuyt zijn de financiën namelijk gewoon op orde, maar zaten de feestdagen in de weg bij het voldoen van betalingen.

Beerschot en Kuyt werden zaterdag keihard gestraft voor achterstallige betalingen. Totdat er een bewijs van betaling wordt geleverd, mag de club uit Antwerpen geen transfers doen. Ook moet Beerschot twee spelers van 21 jaar of ouder van de spelerslijst verwijderen. Hoewel dit een flinke straf is, maakt men zich bij Beerschot geen zorgen.

“Beerschot heeft zijn huiswerk gemaakt”, begint CEO Thorsten Theys in gesprek met Sporza. “We hebben aan de aandeelhouders fondsen gevraagd en gekregen.” Toch kreeg Beerschot door de feestdagen geen beschikking over dit geld voor de betalingsdeadlines verstreken. “De bank holidays hebben ons parten gespeeld. Pas op 27 december hebben we het ontvangen, maar het was al op 23 december overgeschreven”, maakt Theys duidelijk.

Hoewel de Belgische promovendus hier dus een transferverbod voor opgelegd kreeg, gaat de bestuurder uit dat dit zonder gevolg gaat blijven. “Beerschot heeft nu de fondsen en de helft van de betalingen zijn uitgevoerd. De rest gebeurt maandag.” De verwachting is dan ook dat de straf op dat moment zal worden opgeheven.

Nieuwe spelers voor Kuyt

Voor Kuyt lijkt het erop dat zijn wens van het halen van nieuwe spelers toch in vervulling kan gaan. Er is volgens Theys ook budget om uit te geven op de transfermarkt. “Daar zit een sportief plan achter. Het is niet zo dat je een bepaald budget gaat spenderen. In functie van wat er op tafel ligt, zijn er de middelen die ertegenover worden gezet.”

