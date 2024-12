Bijzondere ontmoeting voor Arne Slot op Boxing Day: 'Ik ken hem nog van mijn tijd bij Feyenoord...'

Op Boxing Day staat een onderonsje tussen twee Nederlandse trainers op het programma: het Liverpool van Arne Slot treedt aan tegen het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. Op de officiële website van Liverpool blikt Slot vooruit op die ontmoeting en kijkt hij terug op zijn succesvolle eerste maanden op Anfield. Slot krijgt steeds een beter beeld van zijn ploeg, maar waarschuwt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

“We zitten nog steeds in de eerste helft van het seizoen, maar we naderen het punt waarop iedereen de helft van zijn wedstrijden heeft gespeeld, en dat is een moment waarop we een duidelijker beeld krijgen van waar we allemaal staan”, zegt de trainer van de Premier League-koploper, wiens ploeg 39 punten pakte in de eerste 16 wedstrijden. ‘Ik heb altijd gezegd dat het nog te vroeg is om een goed oordeel te vormen. Pas wanneer elk team tegen elkaar heeft gespeeld en er meer evenwicht is gekomen in voor- en tegenspoed, hebben we een beter beeld van hoe we presteren.”

“Om die reden – en om nog veel andere redenen – wil ik deze eerste helft van de competitie zo sterk mogelijk afsluiten”, blikt Slot alvast vooruit op de wedstrijden tegen Leicester City (donderdag) West Ham United (zondag). “Er worden in deze periode geen prijzen verdeeld, maar net als in de Champions League geldt: hoe langer je in en rond de top kunt blijven, hoe sterker je basis om op voort te bouwen.”

Slot over weerzien met Van Nistelrooij

Slot benadrukt dat andere clubs ‘exact hetzelfde doel hebben’. “Ongeacht waar ze op de ranglijst staan. Leicester zal deze periode zien als een kans om zichzelf omhoog te werken op de ranglijst en om die reden zullen ze naar Anfield komen met de intentie het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Ik weet ook uit ervaring hoe zwaar het kan zijn om tegen de teams van Ruud van Nistelrooij te spelen."

Slot stond als trainer van Feyenoord twee keer tegenover Van Nistelrooij, die toen trainer was van PSV. In Eindhoven won PSV met 4-3, terwijl het in Rotterdam 2-2 werd. "Ik verwacht dat Leicester steeds meer in zijn geest zal gaan spelen naarmate ze langer met hem werken. Dat vergroot de uitdaging waarmee we te maken krijgen, maar zoals met elke andere uitdaging die we dit seizoen al hebben gehad, is het er een waar we naar uit moeten kijken."

