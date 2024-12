Bosz ziet PSV-ziekenboeg leegstromen voor Twente-thuis: duo traint volledig mee

PSV-trainer Peter Bosz lijkt vrijdag in het thuisduel tegen FC Twente weer een beroep te kunnen doen op en . Het duo ontbrak afgelopen zondag in het uitduel bij FC Utrecht (dat met 2-5 werd gewonnen), maar trainde donderdag weer volledig mee met de groep. Bovendien keert tegen de Tukkers mogelijk weer terug in de wedstrijdselectie van de koploper.

Woensdagavond zag PSV de directe achtervolgers in de competitie punten morsen. In Amsterdam speelden de nummers twee en drie, Ajax en FC Utrecht, hun onderlinge inhaalduel immers met 2-2 gelijk. "Voor ons een uitstekend resultaat", wordt Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Door de puntendeling in de Johan Cruijff ArenA hebben de Eindhovenaren nu respectievelijk zes punten meer dan Ajax en een voorsprong van zeven punten op FC Utrecht.

PSV-watcher Rik Elfrink schrijft in bovengenoemde krant dat rechtsback Karsdorp en linksback annex middenvelder Mauro Júnior donderdag de groepstraining volledig hebben kunnen meedoen. Daarnaast is Joey Veerman er vrijdag tegen Twente ook weer bij - de Volendammer maakte in Utrecht als invaller zijn rentree nadat een lieskwetsuur hem volledige maanden oktober en november kostte.

Bovendien nadert ook Jerdy Schouten, die door een hamstringblessure sinds 19 oktober (AZ-uit, 1-2) niet meer in actie kwam, zijn rentree. De Oranje-international is tegen de Tukkers mogelijk weer van de partij, mits de medische staf van PSV daar groen licht voor geeft. Schouten én Veerman zullen sowieso nog niet in de basis starten, zo meldt Bosz. "Het is niet zo dat hij (Veerman, red.) na één invalbeurtje weer op het niveau staat waar hij wilzijn. Jerdy gaat vanmiddag nog trainen en dan kijken we of dat goed genoeg is om er tegen FC Twente weer bij te zijn", aldus de trainer.

