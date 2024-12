Nick Viergever legt het verschil uit tussen Ajax en PSV

In de toppers tegen Feyenoord en PSV ging FC Utrecht dit seizoen onderuit, maar woensdagavond pakte de ploeg van Ron Jans een verdiend punt op bezoek bij Ajax. Aanvoerder , zelf oud-speler van Ajax en PSV, legt bij ESPN het verschil uit tussen zijn twee oude clubs.

Viergever merkte dat Utrecht zondag tegen PSV (2-5 nederlaag) minder makkelijk voetbalde dan woensdag in de Johan Cruijff ArenA. Na het 2-2 gelijkspel in Amsterdam wil ESPN-analist Kenneth Perez weten of het voor de spelers een groot verschil was om tegen Ajax te spelen ten opzichte van PSV.

“Ja, ja”, antwoordt Viergever. “Dat is ook de fase waarin Ajax zit. Niets ten nadele van Ajax, maar PSV is verder in het positiespel. De jongens zijn op elkaar ingespeeld en hebben de kwaliteiten om het verschil te maken bij ieder moment dat je niet goed doordekt of een foutje maakt. PSV is tot nu toe de beste ploeg, dat is duidelijk.”

'Punt voor FC Utrecht verdiend'

Viergever vindt het punt voor Utrecht 'meer dan verdiend'. "Ik denk dat we eigenlijk wel hadden kunnen winnen, we hadden een paar grote kansen. Op het einde waren er ook nog een paar grote omschakelmomenten waaruit we goals konden maken." In de slotfase was Utrecht volgens Viergever misschien te voorzichtig. De verdediger zegt dat Utrecht heeft geleerd van de slotfase tegen PSV, toen het 'open huis' was.

