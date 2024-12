Manchester City moet na nieuwe dreun vrezen voor Champions League-uitschakeling

Manchester City moet nog serieus aan de bak om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De ploeg van Pep Guardiola ging in de zesde speelronde onderuit bij het Juventus van (2-0). Tegelijkertijd versloeg FC Barcelona in Duitsland Borussia Dortmund met 2-3 en wist Rode Ster Belgrado, de volgende tegenstander van PSV, bijna te verrassen bij het AC Milan van .

Juventus - Manchester City 2-0

Bij Juventus kreeg Koopmeiners andermaal een basisplaats ‘op tien’, terwijl voormalig Ajax-aanvaller Francisco Conceição op de rechterflank mocht beginnen. Pep Guardiola kon in Turijn opnieuw geen beroep doen op de geblesseerde Nathan Aké. Beide ploegen maakten er een weinig boeiend schouwspel van in de eerste helft, waarin de eerste grote kans pas vlak voor rust te noteren viel. Erling Haaland dook plotseling op voor het doel van Juventus, maar doelman Michele Di Gregorio van De Oude Dame kreeg een hand tegen het lepe stiftje van de Noorse doelpuntenmachine.

Vlak na rust viel brak Juventus alsnog de ban. Verdediger Federico Gatti probeerde het eerst met een fraaie halve omhaal, maar daarop kon City-doelman Ederson nog redding brengen. Uit de eerstvolgende aanval werkte spits Dusan Vlahovic de bal echter wél over de lijn. Manchester City moest dus op jacht naar (minimaal) een gelijkmaker en was er tien minuten na de openingstreffer dichtbij. Ilkay Gündogan probeerde het van buiten de zestien met een gekruld schot richting de kruising, maar Di Gregorio strekte zich tot het uiterste en wist de inzet knap uit zijn doel te ranselen. Juventus deelde vervolgens op de counter de tweede klap uit: een voorzet van de rechterkant werd een kwartier voor tijd fraai binnengeschoten door invaller Weston McKennie.

Door de nieuwe nederlaag vindt Manchester City, Champions League-winnaar van 2023, zichzelf op de ranglijst terug op plek 22, met acht punten uit zes wedstrijden. De nummers negen tot en met 24 van de eindrangschikking plaatsen zich begin volgend jaar voor de tussenronde, die alsnog een plek in de achtste finales op kan leveren. De Citizens staan nog maar een enkel punt voor op nummer 25 Paris Saint-Germain op 22 januari in Parijs de volgende tegenstander voor Manchester City, en nummer 26 VfB Stuttgart, dat woensdagavond met 5-1 over Young Boys heen walste.

Borussia Dortmund - FC Barcelona 2-3

Barcelona-trainer Hansi Flick had in Dortmund wederom een plek op de reservebank in petto voor Frenkie de Jong, wat aan de overkant ook gold voor zijn Oranje-collega Donyell Malen. Vanaf de kant zagen de beide Nederlanders hoe Barcelona in de openingsfase de meeste aanspraak maakte op de eerste goal. Raphinha kwam al na drie minuten enkele teenlengten tekort om bij de tweede paal binnen te kunnen glijden en mikte na een kwartier naast na een formidabele pass met buitenkant voet van Lamine Yamal.

Vlak na rust was het alsnog raak voor Barcelona. Raphinha werd de diepte in gestuurd door Dani Olmo en vond oog in oog met Dortmund-keeper Gregor Kobel de verre hoek: 0-1. De thuisploeg appelleerde nog wel voor buitenspel, maar de als VAR dienstdoende Dennis Higler stelde vast dat daar (nipt) geen sprake van was, waardoor de goal bleef staan. Dortmund had op dat moment nog niet één doelpoging binnen de palen kunnen krijgen, maar moest nu helemaal komen. De Duitsers werden vlak na de openingstreffer echter in het zadel geholpen door Barça-verdediger Pau Cubarsí (17), die de sterke Dortmund-spits Serhou Guirassy bij een voorzet naar de grond duwde: penalty. Guirassy zette zich zelf achter het buitenkansje en faalde niet: 1-1.

Met nog twintig minuten te gaan voerde Flick drie wissels door: onder meer (voormalig Dortmund-speler) Robert Lewandowski ging naar de kant, tot de invallers behoorde De Jong – die gelijk de aanvoerdersband weer omgehangen kreeg. Vlak na de entree van de Nederlander kwam Barcelona via een andere invaller opnieuw op voorsprong. Ferran Torres schoot van dichtbij raak nadat Kobel een inzet van Fermín López niet wist te klemmen: 1-2. Guirassy maakte even later zijn tweede van de avond, maar Torres bezorgde de Catalanen met zijn tweede van de avond alsnog de volle buit.

Door de zege staat Barcelona nu op de ranglijst tweede achter het ongenaakbare Liverpool van Arne Slot, met vijftien punten uit zes duels. Dortmund zakt daarentegen uit de top acht (die zich zonder de tussenronde te hoeven spelen plaatst voor de laatste zestien) en vindt zichzelf nu terug op plek negen, met twaalf uit zes.

AC Milan - Rode Ster Belgrado 2-1

AC Milan, met Tijjani Reijnders zoals gebruikelijk in de basis, werd in de openingsfase voor het eerst gevaarlijk via Rafael Leão, maar zwijnde aan de andere kant toen Andrija Maksimovic, het 17-jarige toptalent van Rode Ster, zijn verraderlijke schot-met-stuit op de lat boven Mike Maignan uiteen zag spatten. Vlak voor rust was het alsnog raak voor Milan: een lange bal werd op waarde geschat door Leão, die het vizier nu wel op scherp had staan en met een hoog schot de 1-0 voor zijn rekening nam. Daarmee was direct de ruststand bereikt.

Kort na het begin van de tweede helft liet invaller Tammy Abraham van dichtbij na om Milan op 2-0 te zetten. Die misser kwam de Rossoneri even later duur te staan, toen Nemanja Radonjic snoeihard de 1-1 achter Maignan pegelde. Die stand bleef vervolgens lang op het bord staan, tot Abraham zijn eerdere misser drie minuten voor tijd alsnog goedmaakte. Uit een rebound knalde de Engelsman de beslissende 2-1 tegen de touwen.

AC Milan staat na de late ontsnapping op twaalf punten uit zes duels, goed voor een twaalfde plaats, en lijkt daarmee vrijwel zeker van een plek in de tussenronde. Rode Ster blijft op drie punten staan, voor de Serviërs lijkt de kans op de volgende ronde alleen nog virtueel te bestaan.

