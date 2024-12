Chris Woerts doet opmerkelijke onthulling over nieuwe Eredivisie-deal

Chris Woerts heeft maandagavond bij Vandaag Inside een zeer opmerkelijke onthulling gedaan over de nieuwe naam van de Eredivisie. Volgens de sportmarketeer heeft de Eredivisie andere geïnteresseerde partijen daags voor hun prestatie afgebeld. Woerts vindt dat onbegrijpelijk en verwijt de Eredivisie een gebrek aan lef.

De Eredivisie gaat per komend seizoen (2025/2026) door het leven als ‘de VriendenLoterij Eredivisie’, zo maakte de Nederlandse competitie maandagavond bekend. Beide partijen zijn al sinds 2005 nauw verbonden met elkaar en verlengen de huidige samenwerking tot medio 2029.

“Ik wist het donderdag al, maar het is een matige deal want er waren ook andere partijen geïnteresseerd”, verklapt Woerts aan tafel bij Vandaag Inside. “De Rabobank, Lidl, KPN, Nederlandse Loterij. Het is uiteindelijk een deal geworden met de VriendenLoterij. Ik heb ooit in 2005 de eerste deal gedaan met de VriendenLoterij en de Eredivisie. Een superdeal.”

Woerts gaat vervolgens verder in op de interesse van onder meer Lidl en KPN. “Donderdag zouden andere partijen gaan presenteren aan de Eredivisie met een bod en die werden woensdagavond afgebeld. Dan weet je niet wat het beste bod is, dan weet je niet waar je nee tegen hebt gezegd. Eigenlijk is dit weer typisch Eredivisie: ze concentreren zich op één partij, maar je moet eigenlijk de hele markt een kans geven. Ik heb altijd geleerd van Jorien van den Herik. Hij zei: Chris, keuze uit één is geen keuze. Dus ja, dat hebben ze laten liggen die kans.”

Zelf was Woerts sparringpartner voor de Nederlandse Loterij. Hij weet dat de kansspelaanbieder heel hard heeft gewerkt aan het voorbereiden van de presentatie. “Ze zouden die donderdagochtend te presenteren aan de directie van de Eredivisie. Dan is het heel gek dat je woensdagmiddag een bericht krijgt dat het niet meer hoeft.”

Eredivisie kan zelf beslissen bij zeven miljoen euro of hoger

“Ze waren eruit met de VriendenLoterij, maar dat kan niet. Kijk: de deal is dat de Eredivisie alles boven de zeven miljoen zelf mag beslissen. Dus ze kunnen dat doen. Het is een bedrag boven de zeven miljoen, het gaat richting de tien miljoen per jaar. Dat is serieus geld. Maar je moet altijd weten wat je tegenstander biedt. Het is hetzelfde als met de tv-rechten, ze hebben geen lef bij de Eredivisie. Er zit geen ondernemingsgeest in. Ze zeggen tegen het eerste de beste bod ‘ja’”, is Woerts kritisch.

Jan de Jong komt met ‘leugentje om bestwil’

Woerts geeft te kennen dat hij nog wel even gevraagd heeft aan Jan de Jong, directeur bij de Eredivisie CV, hoe de procedure is gegaan. “Hij stuurde mij vanochtend nog een appje van: we zijn met heel veel partijen in gesprek, ook in het buitenland. Dat was een leugentje om bestwil. Ik wist het donderdag al, een aantal clubs wist het al. Het is heel lullig hoe dat eigenlijk gelopen is.”

