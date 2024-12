Slijpt F-Side nu al de messen? 'Over een paar jaar staan hun namen op spandoeken'

Ajax benoemde eerder deze maand drie nieuwe leden van de raad van commissarissen: Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman werden voorgedragen en kregen genoeg stemmen om in functie te treden. Bij de gemiddelde voetballiefhebber doen hun namen geen belletje rinkelen, maar Sjoerd Mossou denkt dat de fanatieke F-Side zich op termijn ook tegen hen kan keren.

In de AD Voetbalpodcast blikt Mossou samen met clubwatcher Johan Inan terug op het afgelopen jaar bij Ajax. Inan spreekt van ‘wederom een turbulent jaar’. “Het is uiteindelijk wel iets rustiger geworden, omdat je voor het eerst in jaren het gevoel hebt dat er een directie zit die meerdere jaren mee gaat draaien, en ook een trainer die het redelijk aan de praat heeft gekregen. Het is niet meer zo dat ik dagelijks wakker schrik en denk: wie is er nu weer gesneuveld?”, zegt Inan.

Mossou grapt vervolgens: “Op een gegeven moment waren de namen ook op om weg te sturen.” De journalist is benieuwd of Ajax in 2025 in rustiger vaarwater komt, op bestuurlijk vlak. “Er zijn nu drie nieuwe commissarissen aangesteld die ook weer niemand kent. Al denk ik dat de F-Side alvast aan het studeren is om ze over een paar jaar op een paar spandoeken te kalken, want zo gaat dat nu eenmaal bij Ajax.”

Mossou denkt dat Ajax dit seizoen ‘opnieuw is begonnen’, na de enorme malaise in het seizoen 2023/24. “Al zit Ajax politiek zo in elkaar dat je de club niet zo makkelijk een goede kant op kunt duwen. Dat is bij Ajax en Feyenoord net wat gecompliceerder. Maar er zitten wel een aantal nieuwe mensen op sleutelposities. Zeker aan de voetbalkant kun je spreken van een nieuwe leiding, en dat was ook broodnodig.”

Wie zijn de nieuwe RvC-leden van Ajax?

Voûte (4 april 1964) is advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, en sinds 1988 verbonden aan Loyens & Loeff. Binnen dit kantoor vervulde zij diverse rollen, waaronder die van voorzitter van de Diversiteitscommissie. Daarnaast is Voûte medeoprichter van Better Place to Work BV, een adviesbureau dat organisaties helpt bij het verbeteren van sociale veiligheid. Naast haar werk is ze actief als teammanager van heren 1 bij Hockeyclub Amsterdam.

Anbeek (25 april 1963) is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Landal/Roompot en Sligro Foodgroup. Tot voor kort was hij ook commissaris bij GVB Amsterdam. Hij heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en registercontroller. In het verleden bekleedde Anbeek directiefuncties bij Albert Heijn en was hij CFO en CEO bij Wereldhave NV en Landal Greenparks. Bij Ordina NV was hij commissaris en voorzitter van de auditcommissie.

Goeman (20 april 1974) is de jongste van het drietal en actief als openbaar accountant. Hij begon zijn carrière in 1997 bij verschillende kantoren en is sinds 2018 directeur en eigenaar van DKL Accountants en Adviseurs BV. Naast zijn werk is Goeman docent en lid van de kerngroep bestuurlijke informatievoorziening en interne controle aan de Business Universiteit Nyenrode. Verder heeft hij bestuursrollen bij Ajax, hij zit namelijk in de bestuursraad en is bestuurslid van de Ajax Foundation.

