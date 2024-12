'Egoïstische' Arnaut Danjuma flink bekritiseerd door eigen trainer

heeft zondag geen goede beurt gemaakt bij zijn trainer Míchel. De Nederlandse aanvaller van Girona werd al in de rust naar de kant gehaald door de Spaanse oefenmeester in het duel met Villarreal. De Girona-trainer had hier zijn redenen voor.

Danjuma maakte deze zomer op huurbasis de overstap van Villarreal naar Girona, maar heeft tot dusver nog geen potten kunnen breken bij de verrassende nummer drie van het afgelopen LaLiga-seizoen. Na een korte afwezigheid vanwege een hamstringblessure keerde Danjuma afgelopen weekend terug in de basis van Girona.

De zesvoudig Oranje-international wist wederom niet te imponeren en werd daardoor halverwege vervangen. Mede dankzij een treffer van Donny van de Beek knokte Girona zich terug tot 2-2 op bezoek bij Villarreal. Míchel loofde na afloop dan ook de mentaliteit van zijn ploeg, maar is kritisch op Danjuma.

"Hij speelde niet goed. Ik weet dat hij het beter wil doen, maar hij moet eerst aan zijn ploeggenoten denken in plaats van het individu, anders gaat het heel lastig worden voor hem. Hij wil altijd zijn ding doen aan de bal, maar hij moet ook naar zijn teamgenoten kijken, daarom wisselde ik hem", blikt Míchel terug op zijn beslissing om Danjuma te wisselen.

