Engelse scheidsrechter David Coote krijgt beslissing PGMOL te horen na zeer controversiële video's

David Coote weet waar hij aan toe is. Na enkele op zijn zachtst gezegd opvallende video's wordt de Engelse scheidsrechter door de PGMOL ontslagen.

De eerste video die van Coote opdook, deed flink de ronde. Daarin maakte hij voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp met de grond gelijk. "Klootzak. Echt een klootzak. Hij heeft me wel eens flink bekritiseerd na een wedstrijd tegen Burnley tijdens de lockdown en beschuldigde mij ervan dat ik zou hebben gelogen. Ik heb geen zin om met iemand te praten die fucking arrogant is. Een Duitse klootzak is hij." Het is goed te zien dat Coote onder invloed is, wanneer hij dit zegt.

Enkele dagen later, op 13 november, kwam er een nieuwe video online met Coote in de hoofdrol. Daarin werd getoond hoe de arbiter ergens tijdens het EK van 2024 een lijntje cocaïne opsnoof. Door deze video werd de gedachte gewekt dat Coote tijdens het opnemen van de video over Klopp ook onder invloed was cocaïne.

Artikel gaat verder onder video

De PGMOL, de Engelse scheidsrechtersorganisatie, had Coote al geschorst tot het onderzoek zou zijn afgelopen. Nu wordt die schorsing doorgetrokken: de arbiter is ontslagen. "We hebben acties geconstateerd die bepalingen in zijn contract ernstig schenden, waardoor we hem niet konden behouden. We vinden het echter wel belangrijk om hem te helpen en blijven oog houden voor zijn welzijn."

🚨 Referee David Coote has been sacked, PGMOL confirms.



“Actions were found to be in serious breach of the provisions of his employment contract, with his position deemed untenable. Supporting David Coote continues to be important to us and we remain committed to his welfare”. pic.twitter.com/FW8g2H2la0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

In Engeland begint de media er steeds meer in te geloven dat Arne Slot in zijn debuutseizoen de landstitel gaat veroveren met Liverpool.