ESPN legt in navolging van Hans Kraay junior nog vijf ‘gewaardeerde’ krachten langer vast

ESPN heeft de contracten van Kenneth Perez, Marciano Vink, Kees Kwakman, Mario Been en Karim El Ahmadi verlengd, zo maakt het medium zaterdag bekend. De vijf analisten, die vaak te zien zijn in de verschillende uitzendingen van ESPN, hebben voor ‘meerdere jaren’ verlengd. Tot wanneer de nieuwe contracten precies lopen, is niet duidelijk

In navolging van Hans Kraay junior, die halverwege november zijn contract verlengde tot 2028, heeft ESPN in de laatste weken van het kalenderjaar ook vijf andere analisten langer aan zich weten te binden. Perez, Vink, Kwakman, Been en El Ahmadi zijn regelmatig te zien in de verschillende programma’s van ESPN, zoals Voetbalpraat en De Eretribune.

Bij ESPN zijn ze dolgelukkig langer door te kunnen met het vijftal. “Met deze verlenging onderstrepen we met ESPN onze ambitie om de kijkers de beste sportervaring te bieden”, vertelt Rob Labree, Director Programming & Production. Het feit dat de analisten allemaal hebben bijgetekend, is volgens hem dus een positieve ontwikkeling.

Labree verwacht blij publiek

“We zijn heel tevreden met ons toonaangevende team van analisten, met ieder hun eigen kracht en expertise”, stelt Labree, die van mening is dat iedereen in het vijftal in staat is het spelbeeld uit te leggen en duiding te geven. “Daarmee vormen ze een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van onze programmering en dat blijft ook de komende jaren zo. Dat maakt ons trots en blij en naar ik verwacht ons publiek ook.”

✍️ 𝘿𝙊𝙉𝙀 𝘿𝙀𝘼𝙇: Vijftal analisten en ESPN langer met elkaar door 🤝❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2024

