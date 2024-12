Clubwatcher sloopt FC Twente, dat pijnlijke verwijten krijgt na pak slaag tegen PSV

Verliezen bij PSV is geen schande, maar de manier waarop mag FC Twente zichzelf wel degelijk kwalijk nemen. Dat is de mening van clubwatcher Leon ten Voorde althans. De verslaggever van Tubantia zag dat de formatie van coach Joseph Oosting het ‘allemaal maar liet gebeuren’ op bezoek bij de regerend landskampioen, die een 0-1 achterstand snel rechttrok en er uiteindelijk liefst zes zou maken. Ten Voorde zag FC Twente als een ‘mentaal labiele middenmoter’ over het veld van het Philips Stadion lopen.

De ontmoeting tussen PSV en FC Twente werd door ESPN als een van de twee toppers - samen met AZ - Ajax - van dit weekeinde in de Eredivisie aangekondigd. Maar wie bij aanvang dacht dat het treffen in Eindhoven daadwerkelijk een topper zou worden, kwam bedrogen uit. De bezoekers kwamen weliswaar nog brutaal op voorsprong, maar de schitterende vrije trap van Sem Steijn was meteen ook het ‘laatste hoogtepunt’ van FC Twente, zo schrijft Ten Voorde. “Sinds FC Twente zich weer in de subtop van de Eredivisie heeft gemeld was de ploeg telkens een serieuze uitdager van de gevestigde orde. Ongeacht de uitslag: de ploeg wist er altijd wel een wedstrijd van te maken. Tot aan vrijdagavond”, zo leest het.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kranten staan versteld na PSV - FC Twente: 'Als Bosz ooit weggaat, is zijn opvolger een waaghals eerste klas'

Want PSV bleek geen Feyenoord - waar FC Twente ondanks een veldoverwicht met 2-1 verloor - of Ajax, dat met een 2-2 gelijkspel goed wegkwam in de Grolsch Veste. In Eindhoven was FC Twente ‘weer die mentaal labiele middenmoter op bezoek bij de grote kampioen die het allemaal overkwam’, aldus Ten Voorde. “Je zou toch zeggen dat deze selectie door al die Europese ervaringen inmiddels voldoende is gerijpt, maar in Eindhoven werden de Tukkers op een pijnlijke wijze te kijk gezet. Het kwam FC Twente op de dikste nederlaag in jaren te staan en daar was niets geflatteerd aan.” PSV had de vroege achterstand al voor rust ruim ongedaan gemaakt. “FC Twente kreeg de goals ook wel heel makkelijk tegen”, zo zag Ten Voorde, die van mening is dat Michel Vlap zichzelf de 3-1 mag aanrekenen. “Met al zijn ervaring had hij diep in de blessuretijd moeten aanvoelen dat de bal weg moest, maar in plaats daarvan gaf hij totaal onnodig een inworp weg.”

FC Twente kon de opgelopen schade in de blessuretijd van de eerste helft niet meer herstellen. Sterker nog: het werd er na de rust alleen nog maar erger op voor de bezoekers. “FC Twente kwam er eenvoudig niet aan te pas tegen PSV. Weggespeeld, aan gort gespeeld, iets anders viel er niet van te maken. Los van de kwaliteiten van de kampioen: FC Twente stelde er zelf niks tegenover. Er zat geen enkele overtuiging in het elftal, dat nauwelijks een fatsoenlijke aanval had, verdedigend handen en voeten tekort kwam en ruimtes weggaf die niets met topvoetbal te maken hebben”, zo is Ten Voorde hard voor het elftal van Oosting. De clubwatcher zag dat FC Twente na de 4-1 ‘in een hoek werd gedreven, zoals de ploeg dat in Nederland de laatste jaren niet vaak meer is overkomen’. “Het enige dat de ploeg in het laatste half uur nog kon, was de schade enigszins beperken. Maar zelfs dat lukte niet. PSV waande zich in een speeltuin en kon doen en later wat het wilde.”

LEES OOK: 'Supertrio' neemt PSV bij de hand: één speler maakt 'nóg meer indruk' dan Tillman en Lang

FC Twente maakt pas op de plaats

PSV hield het uiteindelijk bij zes treffers, waarmee het aantal tegentreffers van FC Twente in een klap op twintig komt. De Tukkers blijven voorlopig de nummer vijf van de Eredivisie. Achtervolger AZ komt weliswaar zondag nog in actie tegen Ajax, maar heeft vijf punten minder. FC Twente moet daarentegen wel vrezen dat de achterstand op de ploegen boven verder oploopt. Feyenoord slaat bij een overwinning op RKC Waalwijk zaterdagavond een gat van vier punten, terwijl Ajax en FC Utrecht de ploeg uit Enschede op respectievelijk acht en zeven punten achterstand kunnen zetten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wim Kieft zeer kritisch op vier PSV’ers: ‘Er wordt ten onrechte gesproken over talenten’

PSV'ers Malik Tillman, Noa Lang, Ismael Saibari en Johan Bakayoko mogen geen talenten worden genoemd, vindt Wim Kieft.