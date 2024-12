Kranten staan versteld na PSV - FC Twente: 'Als Bosz ooit weggaat, is zijn opvolger een waaghals eerste klas'

PSV leed begin vorige maand een pijnlijke nederlaag bij Ajax, waardoor de Eredivisie in tegenstelling tot vorig seizoen tóch nog een spannende titelstrijd leek te gaan krijgen. Maar de Eindhovenaren hebben zich niet gek laten maken door de verliespartij in Amsterdam en er op geweldige wijze op gereageerd. Dat concluderen ook de Nederlandse kranten, die smullen van het spel van de regerend landskampioen en zien dat coach Peter Bosz een enorm luxeprobleem heeft.

PSV was bij aanvang van dit seizoen de gedoodverfde titelkandidaat en in de eerste wedstrijden van het seizoen bewees de ploeg van Bosz de vorig jaar ingezette lijn bijna moeiteloos door te trekken. De Eindhovenaren boekten in de eerste tien speelronden al een aantal dikke zeges, waaronder op bezoek bij Almere City (1-7) en thuis tegen PEC Zwolle (6-0). Er stond in eigen land geen maat op PSV, maar de zegereeks kwam op zaterdag 2 november in Amsterdam ten einde. PSV nam op bezoek bij Ajax weliswaar tweemaal de leiding, maar de thuisploeg knokte zich beide keren terug en trok uiteindelijk aan het langste eind (3-2).

De formatie van Bosz bleek, zonder Joey Veerman en Jerdy Schouten, dan tóch kwetsbaar én zelfs te kloppen. “Het is nog maar een maand geleden dat de ploeg van trainer Peter Bosz de topper tegen Ajax verloor in Amsterdam, waarna de vraag rees of dat het begin van een mindere periode zou kunnen zijn voor PSV, al anderhalf jaar lang een onverzadigbare veelvraat in het Nederlandse voetbal”, zo schrijft De Telegraaf. Het antwoord van PSV is ‘veelzeggend geweest’, zo leest het. “Want sinds die avond in de Johan Cruijff ArenA heeft PSV in de Eredivisie en Champions League zes overwinningen geboekt met als doelcijfers 26-5 met daarbij ook affiches als FC Utrecht-uit en de duels met Girona en Shakhtar Donetsk in de Champions League.”

PSV bewees vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Twente nog maar eens in bloedvorm te verkeren. De bezoekers uit Enschede openden weliswaar nog de score uit een schitterende vrije trap van Sem Steijn, maar kwamen er vervolgens totaal niet aan te pas. “De cijfers van PSV over de laatste anderhalf jaar waren al bizar goed en werden vrijdag tegen FC Twente wéér een stukje beter. De Tukkers lagen na een helft op de rug en de formatie van Bosz kon het publiek daarna een feestmaaltijd opdienen, met goals vol klasse, kracht en schoonheid. PSV is in bloedvorm gekomen na de nederlaag tegen Ajax van vorige maand en rolde de tegenstanders op”, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

‘Ongekend’ moeilijke klus voor opvolger Bosz

“Als Bosz ooit weggaat bij PSV én zijn huidige ploeg het niveau van de afgelopen weken nog een tijdje vasthoudt, is zijn opvolger een waaghals eerste klas”, zo stelt Elfrink. “Het zal namelijk ongekend moeilijk zijn om het spelpeil van dit PSV nog te overtreffen. De toeschouwers in het Philips Stadion stonden vrijdagavond na een ware voetbalshow tegen FC Twente op de banken en de spelers kregen meer dan een uur na afloop nog volop bedankjes.” Het was zeker niet voor het eerst dit kalenderjaar dat PSV een heuse voetbalshow op de mat legde. “Bosz liet PSV al eerder enkele wedstrijden spelen die qua niveau aan perfectie grensden. De 0-8 van vorig seizoen bij en tegen sc Heerenveen is een schoolvoorbeeld van zo’n galavoorstelling, die tegen ploegen van dat kaliber zelden is vertoond. Ook FC Twente maakte vrijdag kennis met de dadendrang van PSV en kreeg in jaren niet zo’n pak op de broek in de nationale competitie.”

Guus Peters van de Volkskrant zag dat FC Twente ‘gedesillusioneerd’ afdroop. “PSV vergrootte het gat met nummer twee Ajax tot negen punten, al heeft de nummer twee nog een wedstrijd tegoed, zondag uit naar AZ. Hoe dan ook steekt PSV, eigenlijk al anderhalf jaar, ver boven de rest van de Eredivisie uit. De Eindhovenaren maakten deze competitie al voor de zesde keer minimaal vijf doelpunten in een wedstrijd en hebben een indrukwekkend doelsaldo van 56 voor en 11 tegen”, zo leest het. De tweede op papier ‘topwedstrijd’ in de Eredivisie bleek in de realiteit opnieuw allesbehalve een topper. “Vorig weekend won de ongenaakbare koploper de papieren topper tegen nummer twee FC Utrecht eenvoudig (2-5) en ook Twente bleek bij lange na niet opgewassen tegen al het geweld van PSV, dat de hegemonie op nationaal gebied andermaal onderstreepte”, zo schrijft Peters.

IJzersterke bank van PSV

En dat deden de Eindhovenaren ook nog eens zonder een aantal (potentiële) basiskrachten. “Bosz had voor het duel met FC Twente een bank samengesteld met veel routine en kwaliteit. Jerdy Schouten keerde na zijn hamstringblessure terug in de wedstrijdselectie en nam plaats naast onder anderen Joey Veerman, WK-finalist Ivan Perisic, Hirving Lozano, Guus Til, Rick Karsdorp en Luuk de Jong”, zo schrijft De Telegraaf. Volgens Elfrink maakte dan ook niet alleen de basisploeg van PSV, maar ook de bank ‘indruk’. “De huidige overmacht van de Eindhovenaren in de Eredivisie kwam ook daar tot uiting. De Jong, Karsdorp (zijn vervanger Richard Ledezma deed het uitstekend) en Schouten bleken niet eens nodig om nummer vijf FC Twente naar een portie hoofdpijn te spelen, die de Tukkers zich nog wel een paar dagen zullen heugen.”

