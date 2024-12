FC Twente zet na twee seizoenen punt achter ‘prettige samenwerking’

FC Twente moet voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, zo maken de Tukkers bekend via de officiële kanalen. De huidige hoofdsponsor, Elektramat, blijft na de zomer wel verbonden aan de club, maar kiest voor een andere invulling van de samenwerking.

FC Twente speelt sinds de zomer van 2023 met Elektramat als hoofdsponsor op de borst. Na twee seizoenen zullen de Enschedeërs weer op zoek moeten naar een nieuwe shirtsponsor, zo maakt de club dinsdag bekend. Elektramat heeft er namelijk voor gekozen de samenwerking op een andere manier in te vullen, zo maakt Mike van Klaveren, algemeen directeur van de sponsor, bekend.

“Het was een eer om ons als bedrijf te verbinden aan een club die ontzettend belangrijk is voor onze regio, de supporters en de medewerkers van Elektramat”, begint Van Klaveren. Door de ontwikkelingen binnen de branche van het elektronicabedrijf zal het de focus moeten verleggen. “Met dat in gedachten hebben we besloten om het sponsorcontract na dit seizoen niet te verlengen.” Wel blijft het bedrijf betrokken bij FC Twente. “Wij zijn dankbaar om onderdeel te mogen zijn geweest van de prachtige club en organisatie FC Twente en genoten van de periode als hoofd- en shirtsponsor. Wij hopen uiteraard op een sportief zeer succesvolle afsluiting van het seizoen ‘24-’25.”

FC Twente baalt van vertrek

De Tukkers zelf balen van het vertrek van Elektramat als hoofdsponsor. “We hebben een prettige samenwerking met Elektramat en vinden het jammer dat zij na dit seizoen stopt als hoofd- en shirtsponsor van FC Twente”, stelt algemeen directeur Dominique Scholten. “Met Elektramat op de voorkant van ons wedstrijdshirt zijn we 3e van Nederland geworden en spelen we sinds jaren weer in het hoofdtoernooi van een Europese competitie”, blikt hij terug op de prestaties van FC Twente in de afgelopen jaren. “Het goede nieuws is dat Elektramat als sponsor betrokken blijft bij de club. De komende periode wordt bekend in welke vorm en inhoud.”

🔴𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗮𝗺𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽𝘁 𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘁 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝗵𝗼𝗼𝗳𝗱- 𝗲𝗻 𝘀𝗵𝗶𝗿𝘁𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗙𝗖 𝗧𝘄𝗲𝗻𝘁𝗲



Het Enschedese bedrijf is sinds vorig seizoen hoofd- en shirtsponsor van FC Twente en kiest met ingang van het nieuwe seizoen voor een andere… pic.twitter.com/pTR9QMuM32 — FC Twente (@fctwente) December 17, 2024

