Tweetal harde kern Feyenoord afwezig bij veelbesproken strafzaak over mishandeling scheidsrechter (21)

Twee leden van de harde kern van Feyenoord zijn dinsdagmiddag niet komen opdagen bij de strafzaak rond de mishandeling van een scheidsrechter tijdens een supporterstoernooi dat eerder dit jaar in De Kuip werd gehouden. Het duo meldde zich ziek, de zitting gaat ondanks hun afwezigheid tóch door, zo meldt het ANP.

Op 16 juni werd in De Kuip een toernooi gehouden waar het duo, Toon K. (36) en Damian K. (27) zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het plegen van openlijk geweld of mishandeling richting de arbiter. Het slachtoffer werd aangevallen nadat hij een rode kaart voor een van hen had getrokken en liep daarbij onder meer een hoofdwond en een hersenschudding op, als gevolg van meerdere schoppen en slagen die werden uitgedeeld.

Het geweldsincident kwam uitgebreid aan bod in de uitzending van BOOS en het artikel in NRC die afgelopen donderdag werden gepubliceerd. De Rotterdamse club zou het slachtoffer namelijk hebben gevraagd geen aangifte te doen tegen bovengenoemd tweetal, maar de zaak 'buiten justitie om' af te handelen. De 21-jarige scheidsrechter besloot echter tóch naar justitie te stappen. Feyenoord wilde niet ingaan op vragen die de redactie van BOOS en NRC stelden over de kwestie.

Update: Rechtbank legt duo taakstraf op

De politierechter van de rechtbank in Rotterdam heeft Toon K. en Damian K. taakstraffen opgelegd van 150 uur voor het mishandelen van de 21-jarige scheidsrechter op het supporterstoernooi van Feyenoord. Daarmee is de straf conform de eis van de officier van justitie. "Geweld tegen scheidsrechters is steeds zorgelijker. We zien niet voor niets dat alleen aanvoerders de scheids nog mogen aanspreken. Dit gedrag is ongepast", aldus de rechter.

