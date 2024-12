Feyenoorder komt met tegenzin opdraven: 'Ze betalen me, daarom ben ik hier'

Feyenoorder had dinsdagavond liever niet meegedaan in het bekerduel met MVV (1-2 winst), zo lijkt uit zijn woorden te klinken. De Slowaakse verdediger stond als een van de weinige basisspelers vanaf het begin op het veld in Maastricht.

Na afloop reageert Hancko op zijn basissplaats tegen MVV, in gesprek met ESPN. "Natuurlijk ben ik ook moe. Het was niet makkelijk vandaag op kunstgras. Maar ik sta onder contract bij Feyenoord, ik ben klaar om te spelen. Ze betalen me ervoor, dus daarom ben ik hier." De verdediger weet precies hoeveel duels hij al gespeeld heeft de afgelopen maanden. "Vandaag speelde ik mijn dertigste wedstrijd van het seizoen."

Had Hancko niet bij Brian Priske aangegeven om deze wedstrijd over te slaan? "Nee. Als ik gezond ben en nergens last van heb, ben ik altijd beschikbaar en zal ik dat ook aangeven. Het is dan aan de coach en de medische staf om te bepalen wie er speelt. Ik voelde me goed, dus waarom niet?"

De Feyenoorder leek tegen MVV even geblesseerd te raken. Toch hoeven fans van de Rotterdamse club zich geen zorgen te maken. "Nee hoor, ik speel altijd. Ik kreeg gewoon een tik, maar ik ben oké." Krijgt Hancko zondag weer een basisplaats, uit bij PSV? "Ik hoop het wel, we gaan zien of de coach me in de basis zet."

