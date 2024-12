Opstelling Feyenoord: Brian Priske kiest tegen Sparta Praag voor ervaring achterin

De opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Praag in de Champions League is bekend. Zoals verwacht voert Brian Priske een aantal wijzigingen door ten opzichte van het uitduel met RKC Waalwijk van afgelopen zaterdag. Gernot Trauner keert terug in de basis en ook Bart Nieuwkoop verschijnt om 21.00 uur aan de aftrap.

Priske wijzigt zijn opstelling tegen Sparta Praag op twee posities ten opzichte van het uitduel met RKC Waalwijk (2-3 winst). Thomas Beelen had in Waalwijk nog een basisplaats, maar neemt in de Champions League plaats op de bank. Trauner is niet het enige 'nieuwe' gezicht in de achterhoede van Feyenoord. Givairo Read is niet speelgerechtigd voor het miljardenbal, waardoor er op de rechtsbackpositie een plekje vrijkomt voor Nieuwkoop.

Op het middenveld staan met Antonio Milambo, In-beom Hwang en Quinten Timber de vertrouwde namen. Voorin is Anis Hadj Moussa inmiddels niet meer weg te denken van de rechterkant. Santiago Giménez heeft zijn tweede basisplaats op rij. De Mexicaan liep eind september een blessure op en stond daardoor ruim twee maanden aan de kant. Hij maakte op bezoek bij Manchester City zijn rentree en was meteen trefzeker, evenals een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Giménez verscheen op bezoek bij RKC Waalwijk voor het eerst sinds 22 september aan de aftrap en mag het een paar dagen later dus ook in de Champions League vanaf het begin laten zien. De Rotterdamse voorhoede wordt gecompleteerd door Igor Paixão.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Belangrijke wedstrijd in De Kuip

Feyenoord hoopt woensdagavond goede zaken te doen in de strijd om een ticket voor de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers haalden zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden en bezetten daarmee op dit moment plek 25, die na acht speelronden voortijdige uitschakeling in Europa betekent. Feyenoord heeft echter nog drie wedstrijden om zich te verzekeren van een vervolg in het miljardenbal, om te beginnen tegen Sparta Praag.

De Tsjechen sprokkelden tot op heden vier punten bij elkaar in de competitiefase. De huidige nummer drie van Tsjechië ging twee weken geleden nog met keiharde cijfers onderuit tegen Atlético Madrid. De Spanjaarden wonnen met liefst 0-6 en bezorgden de Tsjechen daarmee alweer de derde nederlaag in de Champions League. Eerder ging het mis tegen Manchester City (5-0) en Stade Brest (1-2), dat dinsdagavond nog te sterk was voor PSV.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Sparta Praag begint om 21.00 uur. Voor de ploeg van Priske staan na het treffen met Sparta Praag nog wedstrijden tegen Bayern München (thuis, 22 januari) en LOSC Lille (uit, 29 januari) op het programma in de Champions League.

