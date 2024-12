Drenthe pakt ‘redder’ van Feyenoord keihard aan: ‘Hij is veel te nonchalant!’

Royston Drenthe was zondagmiddag niet te spreken over . De oud-voetballer vond dat de Algerijn een bijzonder zwakke beurt maakte in de eerste helft van de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (3-0).

PSV won zondag zonder al te veel moeite van Feyenoord. De Eindhovenaren keken vóór het rustsignaal al tegen een 2-0 voorsprong aan. Bij de Rotterdammers maakte Zerrouki, die de geblesseerde In-beom Hwang verving, een zwakke indruk, zo stelde Drenthe bij Bij Andy op de Bank.

De oud-voetballer houdt vlak voor het rustsignaal een pleidooi over Zerrouki: “Ik denk dat hij zeker wel de kwaliteiten heeft, maar omdat hij niet het volledige vertrouwen krijgt van de trainer gaat hij niet presteren”, begint Drenthe. “Hij is vorig jaar gehaald als de zogenaamde ‘redder’. Hij wordt nu een beetje gebruik als ‘afdankertje’, als andere niet kunnen spelen”, gaat hij verder.

“Dat zit constant in zijn koppie, die gaat echt niet meer de sterren van de hemel spelen. Je ziet dat hij niet capabel genoeg is voor de strijders-mentaliteit van Feyenoord. Deze guy heeft FC Twente-mentaliteit. Je ziet dat toch! Hij wil veel te nonchalant voetballen! Dat kan niet in het PSV-stadion, spelen vriend!”, sluit de gefrustreerde analist af.

