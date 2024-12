Feyenoord presenteert vierde tenue: gouden shirt ode aan iconische spelerstunnel

Feyenoord heeft vrijdagochtend het vierde tenue voor het seizoen 2024/2025 gepresteerd. Het nieuwe tenue van kledingsponsor Castore is geïnspireerd op de artistieke vormen van de iconische spelerstunnel van de Rotterdammer.

"Het Feyenoord Vierde Tenue voor het seizoen 2024-2025 is een ode aan de iconische spelerstunnel van de Kuip", schrijft Feyenoord. "Het ontwerp is geïnspireerd op de artistieke vormen en goudgele handgeschilderde muren van de tunnel." Het tenue heeft een gouden basis, dat is gecombineerd met oranje-bruine lijnen die het patroon van de spelerstunnel van Feyenoord nabootsen. Ook zijn er zwarte accenten aangebracht op het tenue.

Igor Paixão, Julian Carranza en Facundo González poseerden voor het eerst in het tenue van de Rotterdammers, dat vanaf vrijdag verkrijgbaar is voor liefhebbers. Komend weekend in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk zal de ploeg van trainer Brian Priske nog niet aantreden in het nieuwe tenue. Naar verluidt gebeurt dit tijdens het bekerduel met MVV in Maastricht. Die wedstrijd wordt op dinsdag 17 december om 21.00 uur gespeeld in Stadion de Geusselt.

𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐊𝐢𝐭 𝟐𝟒/𝟐𝟓

