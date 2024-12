'Feyenoord-aankoop van 2 miljoen euro kan ondanks zware blessure definitief vertrekken'

Ondanks de zware blessure die hij recent opliep, wil het Schotse Rangers FC dolgraag verder met Feyenoord-huurling . Trainer Philippe Clement van de Schotse topclub ziet in de 22-jarige multifunctionele verdediger een vaste basisspeler voor de toekomst, zo schrijft de Daily Mail.

Feyenoord nam Kasanwirjo in de winterstop van het seizoen 2022/23 voor twee miljoen euro over van FC Groningen. Toenmalig trainer Arne Slot deed in de tweede seizoenshelft echter nauwelijks een beroep op de aankoop, die in de Eredivisie niet verder kwam dan vijf wedstrijden, waarvan slechts eentje als basisspeler. Afgelopen seizoen werd dan ook besloten om Kasanwirjo op huurbasis vlieguren te laten maken bij Rapid Wien in de Oostenrijkse Bundesliga.

Afgelopen zomer keerde de verdediger terug in De Kuip, maar werd al snel duidelijk dat Kasanwirjo ook onder Brian Priske weinig uitzicht had op een basisplaats. Een nieuwe verhuurbeurt, nu aan Rangers, bracht uitkomst. In dienst van de topclub uit Glasgow speelde de bij Ajax opgeleide Kasanwirjo inmiddels twaalf wedstrijden en slaagde hij er zelfs in om aanvoerder James Tavernier uit de basis te spelen. Een zware knieblessure maakte in november echter vermoedelijk een einde aan het seizoen van Kasanwirjo: Clement liet recent weten dat de verdediger vier tot zes maanden is uitgeschakeld. Voor zijn herstel is Kasanwirjo inmiddels teruggekeerd in Rotterdam-Zuid.

Het Schotse avontuur van de verdediger is echter niet per direct ten einde, als het aan Clement ligt. Bovengenoemde krant schrijft dat Rangers komende zomer opnieuw zaken met Feyenoord hoopt te doen, nu om Kasanwirjo definitief in te lijven. Daarbij zou meehelpen dat de club een optie tot koop zou hebben bedongen in het huidige huurcontract. Het contract van Kasanwirjo bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2027.

