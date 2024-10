Bij Feyenoord geflopte verdediger maakt na anderhalve minuut grote indruk bij Jong Oranje

Jong Oranje is razendsnel op voorsprong gekomen in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Zweden. Emanuel Emegha knikte na anderhalve minuut de 1-0 binnen in Nijmegen, na een afgemeten voorzet van .

Vanaf de linkerflank slingerde Kasanwirjo de bal het strafschopgebied in. Daar stond Emegha klaar om de bal binnen te knikken. De spits van Strasbourg, die donderdag nog op de bank bleef tijdens het oefenduel met Mexico (1-0 zege), rende snel naar Kasanwirjo toe. “Het is uiteraard Emegha die wordt bejubeld, maar hij weet ook bij wie hij moet zijn. Kasanwirjo krijgt een extra knuffel”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN.

“Wat een lekkere voorzet! Kasanwirjo kijkt… Een geweldige bal van de linksback. En dan is het afronden echt een koud kunstje voor Emegha. Heerlijk neergelegd, uitstekend afgemaakt”, aldus Van Rijswijk. In de elfde minuut viel Kasanwirjo ook op met een fraai hakje richting Kenneth Taylor in het strafschopgebied. "Dat is spelen met vertrouwen!", zei de commentator daarover.

Zijn goede optreden bij Jong Oranje is voor Kasanwirjo een mooie opsteker, zeker omdat hij nog geen basisplek heeft veroverd bij zijn nieuwe club Rangers FC, die de verdediger huurt van Feyenoord. In Rotterdam maakte Kasanwirjo vorig seizoen ook geen indruk.

Jong Oranje al gekwalificeerd

Met 27 punten uit 9 wedstrijden is Oranje al ruimschoots verzekerd van de groepswinst en daarmee deelname aan het EK. Met een zege op Zweden kan de groepsfase worden afgesloten met een perfecte score van 30 punten. Zweden staat tweede, een plek die goed is voor deelname aan de play-offs, maar heeft slechts een punt voorsprong op nummer drie Georgië.

