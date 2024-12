Giménez heeft hoopvolle boodschap voor Feyenoord-fans: 'Dat lijkt mij de volgende stap'

was woensdagavond met een doelpunt en een assist belangrijk voor Feyenoord tijdens de 4-2 zege op Sparta Praag in de Champions League. Na afloop van zijn glansrol had de Mexicaanse spits een hoopvolle boodschap voor de fans van de Rotterdammers.

"Het was echt geweldig. De start heeft een belangrijke rol gespeeld", begint Giménez voor de camera van Ziggo Sport. "De fans die ons de juiste steun en energie gaven, heeft ervoor gezorgd dat we snel konden scoren. De energie op het veld voelde erg goed. Het stadion was fantastisch en dat was erg belangrijk voor onze start."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Analisten komen unaniem met Feyenoord-uitblinker op de proppen na Champions League-zege

Giménez keerde tegen Manchester City terug van zijn bovenbeenblessure. De Mexicaan geniet ervan om weer belangrijk te zijn voor Feyenoord. "Ik kom net terug van de blessure en dan is het logisch dat je nog een ritme moet vinden. Ik maak wel stappen in het offensieve spel, maar als ik dan de bal krijg moet ik wel zoeken naar energie. Met deze speelminuten krijg ik weer ritme en het is altijd belangrijk voor een spits om te scoren."

LEES OOK: Lofzang voor 'rasvoetballer': 'Heeft alles in zich om een internationale sensatie te worden'

Giménez kan snel weer volledige wedstrijd spelen

Sinds zijn rentree zijn een volledige wedstrijd er nog niet in voor Giménez, maar dat lijkt snel te gebeuren. "Het gaat veel beter en met de medische staf weet ik hoeveel minuten ik kan maken. We hebben een goede ontwikkeling gemaakt in het aantal speelminuten, dus dat is goed om te zien", aldus Giménez, die ingaat op wanneer hij weer negentig minuten kan spelen. "Misschien wel de volgende wedstrijd. Vandaag speelde ik zeventig, dus dat lijkt mij de volgende stap."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hooijdonk geconfronteerd met schokkende beelden: 'Hier schaam je je voor'

Voormalig Feyenoord-aanvaller Pierre van Hooijdonk wordt geconfronteerd met een schokkende actie in een vorige wedstrijd tegen Sparta Praag.