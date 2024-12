Het ‘geluk’ van Giménez: ‘Die status raak je bij Feyenoord niet meer kwijt’

is op fantastische wijze teruggekomen van zijn bovenbeenblessure. De 23-jarige spits is bij Feyenoord een absolute publiekslieveling, een status die hij niet zomaar zal verliezen, zo stelt voormalig Feyenoord-spits John van Loen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop hij binnenkwam.

Na een moeizaam begin van het seizoen raakte Giménez eind september geblesseerd aan zijn bovenbeen. Inmiddels is de Mexicaan weer terug en wist hij in drie van de laatste vier duels te scoren. Daarnaast komt zijn terugkeer ook het spel van Feyenoord ten goede, geeft Van Loen aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hij is actiever dan hij voorheen was. Gretiger, dreigend. Hij was eerder soms aan het wandelen. Het leek wel of hij er geen zin in had. Dat lijkt dan zo vanaf de buitenkant, hè.” Nu is dat totaal anders en ziet het er bij Giménez weer uit alsof hij plezier in het spel heeft. “Dat geeft het hele elftal een boost.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem ergert zich aan Feyenoord-duo: 'Droevig om te zien, man'

Giménez kwam in de zomer van 2022 over van Cruz Azul en werd in zijn eerste seizoen direct kampioen met Feyenoord. De spits was met name in de tweede seizoenshelft van gigantische waarde met zijn vele goals voor de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot. “Zijn entree bij Feyenoord was natuurlijk ongelofelijk goed”, blikt Van Loen terug. “Dat was ergens zijn ‘geluk’. Die status van publiekslieveling raak je bij een club als Feyenoord dan ook niet meer kwijt.”

LEES OOK: ‘Sterspeler Feyenoord geeft goedkeuring voor winterse transfer’

Feyenoord-fans blijven Giménez toezingen

Dat Giménez in De Kuip ongekend populair is, bleek wel gedurende de tweede seizoenshelft van de afgelopen voetbaljaargang. Nadat de linkspoot zeer explosief aan het seizoen was begonnen, waarbij bijna iedere aanraking in goud veranderde, viel zijn productie na de winterstop bijna volledig stil. Desondanks bleef Het Legioen Giménez ook toen toezingen. Dat het nu weer een stuk beter gaat, is volgens Van Loen ook het leven van een spits. “Het ene moment was hij tachtig miljoen euro waard. Toen nog niet eens de helft. Hij heeft nu weer het vertrouwen en dat straalt hij uit.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kassa voor Feyenoord in de Champions League: extra miljoenen lonken

Feyenoord spint garen bij de huidige successen in de Champions League.