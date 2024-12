Van Hanegem ergert zich aan Feyenoord-duo: 'Droevig om te zien, man'

Willem van Hanegem heeft zich woensdagavond geërgerd aan twee spelers van Feyenoord, dat in de Champions League met 4-2 won van Sparta Praag en daarmee een grote stap zette richting het bereiken van de knock-outfase. Desondanks was het niveau van de beide backs, op rechts en op links, De Kromme een doorn in het oog.

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad gaat Van Hanegem in op de zege die 'zijn' club woensdag boekte. Feyenoord begon voortvarend in De Kuip en stond na een halfuur spelen al met 3-0 voor, door treffers van Gernot Trauner, Igor Paixao en Anis Hadj Moussa. Toch had Van Hanegem, tot zijn ergernis, op dat moment niet het gevoel dat het een gelopen race was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Priske meldt nieuw blessuregeval bij Feyenoord: 'Hij is niet beschikbaar'

"Het moet eigenlijk heel gek aanvoelen dat je 3-0 voor staat en toch het gevoel hebt van: als die gasten zo scoren, dan ga je het nog moeilijk krijgen ook. Je hebt niet een ploeg die zulke koekenbakkers makkelijk oprolt. Dat zag je ook niet terug in het veld", merkt Van Hanegem op. Het spel van Feyenoord was niet van het niveau dat de oud-speler en -trainer van de Rotterdammers hoopt te zien en dat wijt hij onder meer aan Nieuwkoop en Smal.

'Nieuwkoop moet niet te veel meespelen'

"Het loopt allemaal maar bij elkaar te hobbelen. Dan hebben we een rechtsback uit eigen kweek. Aan de bal is dat verschrikkelijk. Het is een aardige verdediger, maar hij moet niet te veel meespelen. Dat is vreselijk", zegt Van Hanegem over de 28-jarige Nieuwkoop. De een jaar jongere Smal, afgelopen zomer transfervrij overgekomen van FC Twente, komt er niet veel beter vanaf: "Hij speelde vrije ballen zomaar over de lijn. Het is droevig om te zien, man", aldus Van Hanegem.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans én speler zwaar geïrriteerd door Priske: ‘Totaal gestoord!’

Anis Hadj Moussa was tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Praag de grote man, maar werd in minuut 75 gewisseld door Brian Priske.