Sneijder schetst inktzwart scenario voor Feyenoord: 'Dan wordt het wel heel moeilijk voor ze'

Wesley Sneijder vreest dat het 'heel moeilijk' wordt voor Feyenoord als deze winter zou gaan vertrekken. De Slowaakse verdediger wordt volop gelinkt aan een overstap naar Juventus, volgens de recordinternational heeft trainer Brian Priske een groot probleem als die transfer er daadwerkelijk zou komen.

Hancko (27) is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst en was afgelopen zomer al veelvuldig onderwerp van gesprek. Atlético Madrid had de Slowaak graag naar Spanje willen halen, maar tot een akkoord kwam het uiteindelijk niet. Onder Priske, die de naar Liverpool vertrokken Arne Slot afgelopen zomer opvolgde, is Hancko andermaal een bepalende factor in het elftal van Feyenoord, dat de eerste seizoenshelft in de Eredivisie afsloot op de vierde plaats maar vooral Europees indruk wist te maken. Met zes van de acht wedstrijden in de competitiefase van het miljardenbal gespeeld staan de Rotterdammers achttiende, waardoor een plek in de tussenronde nadrukkelijk lonkt.

Juventus is nadrukkelijk voor Hancko in de markt, zo bevestigde sportief directeur Cristiano Giuntoli maandag nog maar eens. De ambities van Feyenoord om in de competitie én de Champions League mee te draaien krijgen echter een flinke knauw als Hancko deze winter zijn grote klapper maakt, zo zegt Sneijder maandag in Rondo op Ziggo Sport. "Als hij weggaat van de winter, dan wordt het wel heel moeilijk achterin voor ze", voorziet de oud-middenvelder. "Ik vind hem écht de allerbeste bij Feyenoord, de allerbelangrijkste. Juist naar voren toe, hij staat altijd tussen de linies, speelt iedereen in en durft het. Hij staat bij iedereen op het lijstje, bij de topploegen", aldus Sneijder.

Youri Mulder werpt tegen dat Feyenoord een flinke transfersom zou ontvangen voor Hancko, die vorig jaar zijn contract verlengde tot medio 2028. "Maar wie ga je daar dan voor terughalen Youri, die hetzelfde kan?", vraagt Sneijder. Marco van Basten haakt in: "Als supporter heb je er niks aan, dan krijg je 20 of 25 miljoen. En dan? Dat investeren ze ook niet, of je krijgt altijd weer een speler...", waarop Mulder onderbreekt: "Je kunt voor tien miljoen toch wel een goede centrale verdediger halen?" Van Basten ziet het echter somber in: "Dat gebeurt steeds niet, bij elke club die spelers verkoopt." Mulder spreekt daarop zijn vertrouwen in de beleidsbepalers in De Kuip uit: "Ik heb wel het idee dat dat onderdeel bij Feyenoord wel een stuk verbeterd is de afgelopen jaren, het aantrekken van nieuwe spelers. Dat is toch echt zo, bij Feyenoord loopt dat toch veel beter? Als je ziet wat de nieuwe leiding bij Feyenoord gehaald heeft en wat die presteren", aldus Mulder.

