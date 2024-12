Clubicoon van Feyenoord wordt aanbevolen bij Galatasaray

is op de radar verschenen van Galatasaray, zo weet de Turkse journalist Kaya Temel van A Spor. De doelman van Feyenoord zou door tussenpersonen zijn aanbevolen in Istanbul als opvolger van Fernando Muslera, die na dit seizoen lijkt te vertrekken. Bijlow is echter niet de enige optie van de Turkse landskampioen.

Nadat Bijlow afgelopen zomer een transfer richting Southampton zag afketsen vanwege problemen bij de medische keuring, besloot de Oranje-international de knop om te zetten en zich te focussen op Feyenoord. Mede door blessureleed en onzekere optredens van Timon Wellenreuther wisselde Brian Priske meerdere malen van eerste doelman. Afgelopen zondag mocht Bijlow voor het eerst sinds enkele weken weer zijn opwachting maken in de Eredivisie. De doelman kon niet voorkomen dat PSV met 3-0 won.

De onzekere situatie onder de lat bij Feyenoord kan voor Bijlow een reden zijn om komende transferperiode zijn heil elders te zoeken. In Istanbul, gelegen op ruim 2200 kilometer van Rotterdam, krijgt de doelman mogelijk zijn uitweg. De Turkse topclub lijkt na veertien jaar afscheid te gaan nemen van Muslera, die liefst 530 keer voor Galatasaray in actie kwam. De 38-jarige doelman lijkt volgens de Turkse media af te stevenen op het einde van zijn loopbaan, waardoor Galatasaray alvast aan het rondkijken is naar eventuele opvolgers.

Ook keeper van Trabzonspor in beeld

Naast Bijlow zou Galatasaray ook de komst van Uğurcan Çakır hebben bestudeerd. De 28-jarige keeper is al sinds jaar en dag de eerste keuze onder de lat bij Trabzonspor en wisselt met de 35-jarige Mert Günok van Besiktas stuivertje onder de lat van het Turkse nationale elftal. Çakır speelde inmiddels 267 wedstrijden voor zijn club, heeft 29 interlands achter zijn naam en maakte onder meer minuten op het EK van 2020.

Çakır, aanvoerder van Trabzonspor, beschikt nog over een doorlopend contract tot medio 2027 bij zijn club. De kans lijkt klein dat Trabzonspor zomaar gaat meewerken aan het vertrek van zijn sterspeler naar Galatasaray. De 26-jarige Bijlow ligt nog anderhalf jaar vast bij Feyenoord.

