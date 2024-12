Feyenoord maakt er vijf en waarschuwt PSV in aanloop naar topper in Eindhoven

Feyenoord heeft het Eredivisie-duel met Heracles Almelo omgezet in een 5-2 overwinning. onderstreepte met een hattrick voor rust weer helemaal terug te zijn bij de Rotterdammers, maar er was niet enkel reden tot lachen voor trainer Brian Priske. De Deen zag al vroeg in de eerste helft hoe , de afgelopen weken de grote uitblinker, geblesseerd naar de kant moest.

Feyenoord, na het midweekse Champions League-succes tegen Sparta Praag, begint toch ook wel de naweeën van een druk eerste deel van het seizoen te voelen. Zo begon dé smaakmaker Anis Hadj Moussa ditmaal op de bank in het thuisduel met Heracles Almelo. Door het geblesseerd uitvallen van Paixão mocht de Algerijn alsnog na 20 minuten al zijn opwachting maken. Het gaf de Rotterdammers direct de energie die het nodig had om de gasten uit Almelo echt lastig te maken. Drie verdedigers kwamen kort na elkaar dichtbij het maken van de openingstreffer. David Hancko raakte de paal, Thomas Beelen zag zijn inzet nipt langs de verkeerde kant van de paal gaan en een Heracles-voet vlak voor de lijn voorkwam dat Givairo Read kon scoren. Scoren deed spits Santiago Giménez vervolgens wel. Kort na elkaar kopte de Mexicaan een corner tegen de touwen en wist hij een penalty te benutten. Feyenoord-exponent Shiloh ‘t Zand wist Heracles kort voor rust terug in de wedstrijd te brengen. Uit het niets strafte de middenvelder een fout van Wellenreuther af. Met vier zegeloze wedstrijden gaf het de manschappen van Erwin van de Looij het geloof in een goede afloop terug, maar een vlijmscherpe aanval van Feyenoord kort na die aansluitingstreffer gooide dat alweer aan diggelen. Hadj Moussa met de verfijnde voorzet en Giménez die zijn hattrick completeerde.

Kort na rust was het al snel wéér raak voor de thuisclub. Read legde de bal panklaar voor Hancko die nu wel zijn inzet het doel in zag gaan. Diezelfde Read zag vervolgens een snoeihard schot door een medespeler gekraakt worden en zijn doelpunt kort erna werd afgekeurd doordat Antoni Milambo in aanloop naar de goal hands had gemaakt. Feyenoord bleef gretig op zoek naar meer goals, maar kreeg een kwartier voor tijd plots een tweede tegentreffer te verwerken. Invaller Jan Zamburek slingerde bal vanuit een vrije trap de zestienmeter van Timon Wellenreuther in en een andere invaller, Justin Hoogma kopte op randje buitenspel de bal binnen. Het leidde niet tot het gewenste slotoffensief voor de gasten. Ook een slordiger Feyenoord was niet voldoende om het geplaagde Heracles, dat al vier duels niet wist te winnen, aan meer doelpunten te helpen. In eigen doel gelukte het de Heraclieden wel. Invaller Suf Podgoreanu was de ongelukkige die de eindstand op het bord kopte.

De 5-2 zege betekende drie hele fijne punten voor Brian Priske en zijn manschappen. Gedeeld tweede staan de Rotterdammers nu, terwijl de verliezers uit Almelo het degradatiegeploeter steeds dichterbij zien komen. Feyenoord reist volgende week tweemaal naar het zuiden af. Dinsdag wacht voor de beker in Maastricht MVV uit de Keuken Kampioen Divisie. Het laatste duel voor de winterstop werkt Feyenoord in Eindhoven af. Zo vlak voor kerst wacht de topper tegen koploper PSV. Heracles speelt nog tweemaal in eigen huis voordat het aan de kerstdis mag. Voor de beker wacht het onderonsje met NEC uit Nijmegen, waarna op zaterdag FC Groningen op bezoek komt.

