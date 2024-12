Danny Buijs hekelt eigen spelers en komt met héél ander geluid over omstreden treffer Quick Boys

Danny Buijs had dinsdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Quick Boys en Fortuna Sittard (3-1) geen goed woord over voor het optreden van zijn ploeg. De Limburgers openden nog wel vroeg de score in de wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker, maar lieten zich eigenlijk al vanaf het begin door de amateurs aftroeven en liepen daardoor al snel in de tweede helft achter de feiten aan. Buijs zag zijn spelers ‘onbegrijpelijke dingen’ doen en wil niets weten van een doelpunt dat misschien wel afgekeurd had moeten worden.

Fortuna Sittard is in de Eredivisie bezig aan een prima seizoen. De formatie van Buijs haalde 22 punten uit de eerste zestien wedstrijden en bezet daarmee de achtste plaats. Fortuna Sittard boekte afgelopen zaterdag nog een overwinning op RKC Waalwijk en opende dinsdagavond op bezoek bij Quick Boys dus nog wel de score, maar Buijs ergerde zich in de eerste minuut al aan zijn ploeg. “Zeker, en omdat ze niet weten wat er gevraagd wordt”, zo reageerde de trainer na afloop voor de camera van ESPN op de vraag of het klopt dat zijn ploeg niet alles heeft gegeven.

Artikel gaat verder onder video

“Ze weten dat Quick Boys vol druk gaat zetten en wij geven binnen twintig seconden in de opbouw een corner weg, die ze geloof ik al op de paal kopten. Dan geef je binnen dertig seconden al het gevoel dat er vandaag wat te halen valt”, aldus Buijs. “Zelf kreeg je gelijk een vervelend gevoel. Dan weet je gewoon totaal niet wat er gevraagd wordt in dit soort wedstrijden. We hadden in de beginfase al geluk dat je niet 1-0 achter komt.” Buijs zag zijn spelers vervolgens wél doen wat hij hen had opgedragen - de lange bal hanteren en vanuit de tweede bal voetballen - maar Fortuna Sittard gaf de 0-1 voorsprong in het slot van de eerste helft nog heel kinderlijk weg.

LEES OOK: Quick Boys scoort tegen Fortuna, maar dan gaat het mis: vuurwerk, supporters op het veld én brand

Buijs niet op zoek naar excuses

Volgens Buijs had het optreden van Fortuna Sittard helemaal niets met verdedigen te maken. Hij doelde daarmee vooral op de 2-1 van Quick Boys. De Limburgers stonden op het verkeerde been toen de thuisploeg het spel snel hervatte terwijl er nog een andere bal in het veld lag. Buijs wil dat gegeven echter niet als excuus gebruiken. “Dan gaan we allemaal moeilijk lopen doen. Het kan ook wel dat er een tweede bal in het spel was, maar een centrale verdediger die gewoon de bal ziet, een lopende man en we stoppen gewoon… En daarna gaan we naar de scheidsrechter om te klagen… Ga nou gewoon eerst door en ga daarna klagen. Dat zijn voor mij echt onbegrijpelijke dingen.”

Fortuna Sittard kwam de achterstand niet meer te boven. Sterker nog: de Limburgers kregen in de tweede helft al heel snel de 3-1 om de oren. Ze zijn zeker niet de eerste profclub die zich laten ‘verrassen’ door Quick Boys. De amateurs uit Katwijk rekenden vorig jaar al af met NAC Breda en De Graafschap, eerder dit seizoen moest Almere City er nog aan geloven. “Het gebeurt ons, het gebeurt ook andere clubs. Blijkbaar is het heel lastig voor, met alle respect, spelers van Fortuna en Almere om op dit niveau in deze wedstrijden ook weer het maximale te brengen wat we in de Eredivisie wel heel vaak kunnen.”

Nijhuis

Buijs heeft zich vooral verbaasd over het feit dat zijn spelers uit de duels bleven, terwijl ze wisten dat er in de persoon van Bas Nijhuis een scheidsrechter was aangesteld die niet snel zal fluiten als er een keer een tik wordt uitgedeeld. “Je weet dat Nijhuis fluit, die fluit over het algemeen nergens voor. Dat weet je. Je kunt gewoon overtredingen maken, dan is de kans groot dat er gewoon doorgespeeld wordt. Beide kanten op. Een overtreding is een overtreding, maar daarover hoeven we het niet te hebben. Hij doet het naar beide kanten, dus dan weet je in ieder geval dat je gewoon vol de duels in kunt gaan. En als je dan een keer iemand neertrapt, dan fluit hij misschien een keer, maar dan krijg je sowieso geen kaart.”

LEES OOK: Frustraties lopen hoog op bij Mitchell Dijks: hoongelach op de tribunes na boze blik van Bas Nijhuis

Vier spelers van Fortuna Sittard werden uiteindelijk op de bon geslingerd. Mitchell Dijks en Ante Ergec kregen geel omdat ze commentaar hadden op Nijhuis. “Dat zegt heel veel”, aldus Buijs.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Albert Mantingh krijgt bakken met kritiek tijdens Olympiakos - FC Twente

De commentator zag een cruciaal moment bij Olympiakos - FC Twente pas na 46 seconden.