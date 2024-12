Verbeek kraakt beslissing scheidsrechter Dieperink: ‘Uit angst gedreven, niet uit verlangen’

Gertjan Verbeek is het niet eens met de beslissing van Rob Dieperink om de gestaakte wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen uit te spelen. Volgens de analist willen de scheidsrechter en de clubs de wedstrijd helemaal niet afmaken, maar doen ze dit wel uit angst.

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen is zaterdagavond stilgelegd in de 79ste minuut. Nadat er vanuit het uitvak voorwerpen het veld op werden gegooid, riep Rob Dieperink de spelers naar de kant. Er zijn ook meldingen van vechtpartijen tussen fans en van een fan die uit het uitvak zou zijn gevallen. De fan zou op een kind zijn beland in het thuispubliek.

Nadat Dieperink in gesprek met ESPN duidelijk maakte dat met de clubs is besloten dat de wedstrijd hervat zal worden zodra de rust in en buiten het stadion is teruggekeerd, komt Verbeek weer aan het woord. “Dit is een motivatie uit angst gedreven, niet vanuit verlangen”, is de oud-trainer stellig. “Hier heeft niemand meer zin in, een pot voetbal. Je moet mensen laten voelen, dat dit niet langer kan.” Doordat voor beide ploegen de winterstop begint, is de wedstrijd over enkele dagen inhalen geen optie volgens Verbeek, omdat ze dan alle spelers en staf moeten terughalen van hun vakanties.

Zelf heeft Verbeek in ieder geval geen zin meer in de laatste minuten die nog gespeeld moeten worden. “We weten niet wat er nu precies is voorgevallen. Er was een vechtpartij en er is iemand naar beneden gevallen, gegooid, gesprongen? Daar hebben de Heracles-fans weer op gereageerd en daar werd het onrustig van.” Verbeek begrijpt dat de politie liever wilde dat de wedstrijd werd uitgespeeld, in verband met onrust buiten het stadion. “Maar zo verandert er niks. Je moet het systeemdenken veranderen, dat gebeurt niet.”

“Ik vind het ook gewoon niet leuk om nu nog een kwartier naar voetbal te kijken en zo meteen een analyse te maken van die wedstrijd”, stelt Verbeek. “Kom op zeg.” Cristian Willaert is het volledig met de analist eens. Commentator Sjors Blaauw houdt zich wat meer op de vlakte en zegt dat zin hebben in het laatste stuk van de wedstrijd niet aan hem is.

Wedstrijd definitief gestaakt

Uiteindelijk is er besloten om niet verder te spelen. Algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles zegt dat 'op last van de openbare orde' is besloten de wedstrijd niet voort te zetten. Dat vertelt hij rond 23.30 uur, het tijdstip dat aanvankelijk werd genoemd als moment waarop de wedstrijd eventueel hervat kon worden. De KNVB gaat morgen bekijken of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.

