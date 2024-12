Johan Derksen ergert zich wéér aan collega: 'We cancelen niemand, maar...'

Johan Derksen en René van der Gijp vinden dat Pierre van Hooijdonk zondagavond had terug moeten komen op zijn eerdere uitspraken over . Toen de middenvelder van PSV zich uitliet over een bedrukte stemming, speculeerde de analist van de NOS er lustig op los.

In de uitzending van Studio Voetbal van 1 december ging het over de situatie bij Til, die eerder die dag nog een wedstrijd van formaat speelde. Van Hooijdonk stelde dat de middenvelder een voetbalburn-out had en door PSV op vakantie moest worden gestuurd. De analist kreeg veel kritiek op zijn voorbarige uitspraken, maar kwam daar zondagavond niet op terug.

Tijdens Vandaag Inside maandag begint Van der Gijp daar opeens over. "Hé Johan. Hoe groot is je ego dat je tijdens Studio Voetbal niet even kan zeggen: 'ik ben misschien iets te ver gegaan'. Wat hij deed wat belachelijk. Hij wist dat hij een burn-out had, hij wist dat hij vakantie moest hebben." Derksen vindt het optreden van Van Hooijdonk andermaal lachwekkend. "Nu was het nog een keer belachelijk. We cancelen niemand, dat is tegen ons principe, maar het is me een flapdrol eerste klas. Zó onsympathiek."

Gijp weet wat de oud-Feyenoorder had moeten zeggen: 'Ja, ik draaide ook een beetje door, moet ik niet meer doen.' Valentijn Driessen neemt het toch wel een beetje voor Van Hooijdonk op. "Hij moet daar toch wat zeggen. Iedereen ging speculeren." Dat vindt Van der Gijp geen sterk argument. "Het was toch nog helemaal niet duidelijk bij Til. Hij (Van Hooijdonk, red.) wist precies hoe het zat."

