Kenneth Perez: 'Hij werd zelfs vergeleken met Johan Cruijff, kun je nagaan hoe gek wij zijn!'

Kenneth Perez is van mening dat men niet te hoge verwachtingen moet hebben van . De oud-speler van onder meer PSV en Ajax maakte een paar maanden geleden plots zijn opwachting bij RKC Waalwijk, waarvoor hij inmiddels al meerdere keren binnen de lijnen verscheen en afgelopen zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard zelfs nog een hele wedstrijd speelde én de meeste kilometers liep van alle spelers op het veld. Perez en ook Freek Jansen vinden RKC geen verkeerd podium voor Ihattaren, zeker als ze zich bedenken hoe het is vergaan.

RKC verbaasde vriend en vijand door medio september plotseling in zee te gaan met Ihattaren. De linkspoot had het na zijn vertrek bij Ajax in 2022 geprobeerd bij Samsunspor in Turkije en Slavia Praag in Tsjechië, maar beide buitenlandse avonturen brachten niet waarop werd gehoopt. Ihattaren is inmiddels terug van weggeweest. Hij maakte op 29 september, uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen Ajax, zijn eerste minuten sinds hele lange tijd en heeft inmiddels negen keer zijn opwachting gemaakt namens RKC. Op bezoek bij Fortuna Sittard speelde hij dus negentig minuten en maakte hij van alle spelers de meeste kilometers: 11,7.

Maar volgens Perez wil dat niet zeggen dat we Ihattaren in de toekomst weer bij een grote Nederlandse club kunnen verwachten. “Nee, dat denk ik niet nee. Hij heeft nog een hele, hele lange weg te gaan. Die 11,7 kilometer is leuk, maar je moet iets dieper in de cijfers gaan”, zo sprak Perez maandagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN, doelend op onder meer het aantal sprints van Ihattaren. “Dat is iets anders dan lekker 11,7 kilometer wandelen. Dat was oké en verrassend voor iemand die zo lang niet heeft gevoetbald en veel te zwaar is. Dat moet eerst weg, voordat je het serieus kunt nemen als Eredivisieclub, of voordat ik het serieus kan nemen als topsporter.”

Perez wijst op het mentale aspect

Perez wees er vervolgens op dat fitheid niet de enige ‘vereiste’ is om in de top te kunnen spelen. De Deense analist tikte met een vinger zijn hoofd aan, waarmee hij doelde op het mentale aspect. “Dat is misschien nóg belangrijker. Er zijn tienduizend spelers die minder kunnen voetballen dan Ihattaren, maar zij speler wel in de top en doen dat al een aantal jaar. Dat is niet omdat zij betere voetballers zijn dan Ihattaren, maar omdat zij mentaal veel beter in elkaar steken.” Presentator Sinclair Bischop vroeg zich vervolgens af of Ihattaren niet beter bij een FC Utrecht of FC Twente terecht kan. “Daar wordt niet geaccepteerd dat jij met vijf, zes, zeven, acht kilo overtollig vet rondloopt. Dan neem je jezelf als subtopper niet serieus”, zo was Perez duidelijk.

Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, is dan ook van mening dat RKC op dit moment een ‘geweldig podium’ is voor Ihattaren. “Tot een paar maanden geleden hadden we er allemaal geen rekening mee gehouden met het gegeven dat hij sowieso in de Eredivisie zou spelen”, aldus Jansen, die evenals Bischop denkt dat Ihattaren niet zijn rentree in het voetbal heeft gemaakt om bij RKC te eindigen, maar in het verleden wel vaker spelers met een stempel in Waalwijk heeft zien spelen. Jansen noemt Zakaria Bakkali, die een mooie toekomst werd toegedicht na zijn stormachtige ontwikkeling bij PSV. Bakkali vertrok in 2015 naar Valencia, alvorens via omzwervingen bij Deportivo La Coruña, Anderlecht en Beerschot in 2022 terecht te komen bij RKC.

Vergeleken met Johan Cruijff

“Dat is blijkbaar wel een omgeving waar dit soort type spelers zichzelf in ieder geval weer een beetje op de kaart kunnen zetten”, zo stelde Jansen. De naam van Bakkali zei Perez nog wel iets. De Belg kreeg op jonge leeftijd de kans in de hoofdmacht van PSV en maakte indruk met onder meer een hattrick tegen NEC in het seizoen 2013/14. Bakkali deed Co Adriaanse zelfs denken aan Johan Cruijff. “Dan denk ik weer terug aan het debuut van Cruijff in Groningen ooit, toen ‘ie ook 17 was. Hij kan mensen passeren. Buitenom, binnendoor. Heeft lef, brutaliteit en snelheid”, zo zei Adriaanse destijds in Studio Voetbal.

Perez wist zich die uitspraken nog goed te herinneren. “Toen hij kwam bij PSV, werd hij zelfs vergeleken met Johan Cruijff. Ik lieg niet eens. Kun je nagaan hoe gek wij zijn! Hij was wisselspeler bij RKC, dus dat kan ook. Ik hoop voor Ihattaren dat dit niet een klus is waarvan hij denkt: ik kan dit dus ook, ondanks dat ik veel te zwaar ben. Ik hoop dat hij denkt dat dit een motivatie is om nóg meer te willen doen en sneller fitter te zijn, zodat hij nóg sneller die stap kan maken. Het voetballen verleert hij niet, dus als hij fit is, kan het snel gaan”, aldus de Deen.

Bakkali speelde de voorbije twee seizoenen voor RKC. Hij droeg in totaal 38 keer het shirt van de Waalwijkers, goed voor drie doelpunten. Bakkali vertrok afgelopen zomer transfervrij uit Waalwijk. Hij zit op dit moment zonder club.

