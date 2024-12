Kenneth Perez vindt dat Noa Lang iets kan leren van Ruben van Bommel

Kenneth Perez is onder de indruk van het optreden van in de topper tussen PSV en Feyenoord (3-0). Toch benoemt de Deense analist ook een verbeterpunt bij de linksbuiten van PSV.

Lang was met name in de eerste helft vaak een plaag voor zijn directe tegenstander Bart Nieuwkoop. De linksbuiten maakte in de eerste helft het openingsdoelpunt van PSV op aangeven van Ivan Perisic en leverde na rust de assist bij de 3-0 van Malik Tillman.

“Dit was de Lang die we graag willen zien”, zegt Perez zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN over een van de uitblinkers bij PSV. “Hij was een plaag voor zijn tegenstander. Nieuwkoop kreeg binnen no-time een gele kaart”, verwijst de Deense analist naar de prent die de rechtsback van Feyenoord al na vier minuten voetballen kreeg vanwege een overtreding op Lang. “Dat is niet echt lekker als je tegen zo’n handige speler speelt.”

“Lang was continu aan het uitdagen. Hij had het vandaag gewoon”, is Perez complimenteus over de Oranje-international van PSV. Toch heeft de oud-middenvelder ook nog wel één kritiekpuntje op het spel van Lang. “Hij komt heel vaak naar binnen, maar dan is zijn schot niet heel erg vlammend.”

Volgens Perez kan Lang in dat opzicht een puntje zuigen aan het schot van Ruben van Bommel van AZ. “Die heeft dat bijvoorbeeld wel. Bij Lang zit er niet echt snelheid in dat schot.”

Reactie Noa Lang na PSV - Feyenoord

Lang was zelf verbaasd over het gemak waarmee PSV zondag afrekende met Feyenoord. “Het ging best wel makkelijk in de eerste helft”, zei hij bij ESPN. “Ik denk dat ze weinig te vertellen hadden en dat we vanaf minuut één lieten zien dat we de baas zijn hier. Het was eigenlijk niet zo moeilijk, daar verbaasde ik me wel over. De tweede helft was iets lastiger, we hadden een lastige vijftien minuten waarin ze een bal op.”

