Prachtige woorden voor Cody Gakpo, één speler kan opnieuw niet imponeren bij Liverpool

heeft donderdagavond veel indruk gemaakt bij Liverpool in de thuiswedstrijd tegen Leicester City. De aanvaller schoot zijn ploeg vlak voor het einde van de eerste helft naast de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij én verzorgde de assist voor de treffer van Mohamed Salah, waarmee hij dus een groot aandeel had in de 3-1 overwinning. Britse media zijn dan ook lovend over het optreden van Gakpo.

De vleugelspeler van het Nederlands elftal maakte begin 2022, na een succesvol WK in Qatar, de overstap van PSV naar Liverpool. Hoewel Gakpo bij vlagen leuke dingen liet zien, slaagde hij er onder Jürgen Klopp niet in een vaste basisplaats af te dwingen. Ook na het vertrek van Klopp en de aanstelling van Arne Slot wisselde de aanvaller tussen bank en basis. De laatste weken is Gakpo echter een vertrouwd gezicht aan de aftrap. Zo had hij in de laatste zes competitiewedstrijden telkens een basisplaats. Gakpo stelt Slot niet teleur. Hij maakte in de thuiswedstrijd tegen Leicester City zijn vierde treffer in de Premier League, waarmee hij zijn seizoenstotaal op tien doelpunten bracht.

Volgens Liverpool Echo was Gakpo donderdagavond de grote uitblinker bij Liverpool. Het lokale medium beoordeelt het optreden van de voormalig speler van PSV met het rapportcijfer 9. “Liverpools gevaarlijkste aanvaller in de eerste helft, met name als hij van links naar binnenging, waaruit hij kort voor de rust de gelijkmaker maakte”, zo klinkt het. Gakpo dacht Liverpool in de tweede helft met zijn tweede van de avond in veilige haven te brengen, maar zag dat doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel. Dat deed niets af aan zijn prestatie. “Uitstekend”, zo beoordeelt Liverpool Echo.

Lovende woorden zijn er ook van Goal. “De vliegende Hollander kan nu weinig fout doen. Een briljante goal terwijl zijn tempo en krachten ervoor zorgden dat de verdedigers alle kanten op werden gestuurd”, zo schrijft het medium, dat het optreden van Gakpo beoordeelt met een 8. Daar sluit Express zich bij aan. “Arne Slot gaf hem een kans en hij greep hem. Rondde geweldig af voor zijn doelpunt en bracht Salah in stelling om de beslissende goal te maken”, zo klinkt het.

Hoge cijfers voor Van Dijk en Gravenberch

Hoge cijfers zijn er ook voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, die van Liverpool Echo beiden een 7 krijgen voor hun optreden tegen Leicester City. “Probeerde ervoor te zorgen dat de gaten die in de eerste helft ontstonden in de verdediging van Liverpool snel gedicht werden en dat de verdediger goed stond als dat nodig was om Daka in de tweede helft het zwijgen op te leggen”, zo schrijft het medium over Van Dijk.

Núñez heeft het moeilijk

Slot was erg te spreken over de prestatie van zijn elftal, al maakten zeker niet al zijn spelers een sterke indruk. Darwin Núñez kreeg de voorkeur in de spits, maar de Uruguayaan kon opnieuw niet heel veel potten breken. Express is hard in zijn oordeel over het optreden van Núñez, die een 4 krijgt. “Weer hard gewerkt, maar zijn ellendige tijd voor het doel gaat door. Kopte al vroeg ver naast en knalde een latere kans over”, zo leest het. De Uruguayaan kwam dit seizoen vooralsnog 23 keer in actie in alle competities, maar wist pas vier keer te scoren. Zijn laatste treffer in de Premier League dateert van 9 november in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa.

“Voldoende inzet maar in de eerste helft zelden in staat om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Hij gaf Leicester City een kans met een onverstandige pass door het midden. Speelde na rust een stuk beter, had een rol bij het tweede doelpunt en dwong één goede redding af”, zo is Liverpool Echo nog enigszins mild voor Núñez, die van het lokale medium een 6 krijgt als rapportcijfer.

