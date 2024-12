Arne Slot trapt op de rem bij Liverpool en begint na zege opeens over de Eredivisie

Liverpool heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd. De formatie van coach Arne Slot kwam in de thuiswedstrijd tegen Leicester City weliswaar al heel vroeg op achterstand, maar herpakte zich uitstekend en boekte uiteindelijk een 3-1 overwinning. Daarmee profiteerde Liverpool van het puntenverlies van Chelsea en heeft het nu zeven punten meer dan de eerste achtervolger. Slot wil het desondanks (nog) niet over een favorietenrol hebben.

Bij aanvang van dit seizoen werd Liverpool niet door iedereen genoemd als belangrijkste kandidaat voor de landstitel. The Reds hadden immers afscheid genomen van succestrainer Jürgen Klopp en beleefden een opvallend rustige transferzomer. Een paar maanden later mag het echter duidelijk zijn dat het Liverpool van Slot de gedoodverfde titelkandidaat is. Liverpool is onder Slot niet te stoppen. Het haalde 42 punten uit de eerste zeventien wedstrijden. Dat zijn er nu zeven meer dan Chelsea, dat donderdag met 2-1 onderuit ging tegen Chelsea.

Liverpool wist daardoor bij aanvang van de thuiswedstrijd tegen Leicester City dat het geweldige zaken kon gaan doen. En ondanks een valse start - Liverpool kwam al na een paar minuten voetballen op achterstand - werd de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij met 3-1 verslagen. Slot wilde zich na afloop, ondanks de grote voorsprong op de achtervolgers én feit dat Liverpool nog een wedstrijd tegoed heeft, echter niet al te specifiek uitlaten over de koppositie. “Ik denk dat als je lang in de voetballerij zit, zoals deze spelers en ik ook, dan weet je dat je er twintig wedstrijden voor het einde niet naar kijkt. Je weet dat er nog zoveel uitdagingen voor je liggen”, zo wordt Slot geciteerd op de clubsite.

Slot weet uit eigen ervaring dat het vlot heel anders kan lopen in de voetballerij. “Ik denk dat het twee maanden geleden was dat we één punt achter Manchester City stonden en kijk wat daar is gebeurd”, zo doelt Slot op het enorme verval van de regerend landskampioen. Manchester City liet donderdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Everton opnieuw punten liggen (1-1), nadat negen van de voorgaande twaalf wedstrijden in alle competities al hadden geresulteerd in een nederlaag. “Wat blessures betreft en dan heb je een beetje pech, je hebt een schorsing… Dat kan elk team overkomen, dus het is veel te vroeg om nu al te vieren”, zo trapte Slot duidelijk om de rem.

Groot verschil met de Eredivisie

De voormalig trainer van AZ en Feyenoord realiseerde zich dat dat ‘best een saai antwoord’ is. “Maar als coach leef je van wedstrijd tot wedstrijd. Je weet hoeveel wedstrijden je nog te spelen hebt. Zoveel teams hebben zoveel kwaliteit”, aldus Slot. Dat is in de Eredivisie wel anders, weet de opvolger van Klopp. “Als dit in de Eredivisie zou gebeuren, zou ik zeggen: oké, dat is waar”, zo reageerde hij nog bij Amazone Prime. In Nederland gaat PSV na zeventien wedstrijden aan de leiding. De Eindhovenaren kroonden zich vorig seizoen met een voorsprong van zeven punten op Feyenoord tot kampioen van de Eredivisie en hebben halverwege het seizoen zes punten meer dan Ajax. Het gat ten opzichte van de vorige werkgever van Slot is zelfs tien punten.

Liverpool vervolgt de titelstrijd komende zaterdag met een bezoek aan West Ham United. In de eerste wedstrijd na de jaarwisseling staat de kraker tegen Manchester United op het programma (5 januari). Drie dagen later wacht Tottenham Hotspur in de halve finale van de League Cup.

