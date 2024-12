Olympiakos – FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

FC Twente speelt donderdagavond tegen Olympiakos de zesde wedstrijd van de competitiefase van de Europa League. De Tukkers hopen zich in Griekenland te herstellen van de smadelijke 0-2 nederlaag in de eigen Grolsch Veste tegen het Belgische Union Sint-Gillis. De wedstrijd tussen Olympiakos en FC Twente wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Olympiakos – FC Twente als je geen abonnee van Ziggo bent?

Hoe laat begint Olympiakos – FC Twente?

Olympiakos en FC Twente het duel donderdagavond om 18.45 uur af in het Georgios Karaiskakis stadion in Piraeus. De Franse scheidsrechter Jérôme Brisard is door de UEFA aangesteld om het Europa League-treffen in goede banen te leiden. Hij wordt in Piraeus geassisteerd door landgenoten Alexis Auger en Mikael Berchebrue, terwijl Romain Lissorgue de vierde official is. De videoscheidsrechter is de Fransman Jérémie Pignard, die op zijn beurt geassisteerd wordt door Cyril Gringore.

Op welke zender is Olympiakos – FC Twente te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen Olympiakos en FC Twente is live op tv te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 17.45 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Olympiakos en FC Twente te zien.

Hoe kijk je Olympiakos – FC Twente als je geen klant ben van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staat FC Twente ervoor in de Europa League?

Na vijf speelronden in de Europa League is FC Twente terug te vinden op een negentiende plaats met drie punten. Er kan dus gesteld worden dat de ploeg van trainer Joseph Oosting een wonder nodig heeft om de top 24 van de ranglijst te bereiken. Bij winst in Griekenland heeft FC Twente nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de tussenronde, aangezien in de laatste twee speelronden ontmoetingen met Malmö FF (uit) en Besiktas (thuis) wachten.