Bas Nijhuis is woedend, video gaat rond op sociale media

Bas Nijhuis was dinsdagavond, op zijn zachtst gezegd, helemaal klaar met het gedrag van Fortuna Sittard-aanvaller . De veelbesproken scheidsrechter reageerde woedend toen de ervaren Kroaat niet wilde luisteren naar zijn uitleg.

Fortuna Sittard ging dinsdagavond pijnlijk onderuit in de zestiende finale van de TOTO KNVB Beker tegen de amateurs van Quick Boys (3-1). Nijhuis had de taak om de bekerwedstrijd in goede banen te leiden, maar zorgde voor ophef met een beslissing in de eerste helft. De arbiter was de gebeten hond, toen hij door liet spelen terwijl er twee ballen in het veld lagen en Quick Boys profiteerde met een doelpunt.

Ook na rust ontstond er een opvallend moment rondom de bekende scheidsrechter. Toen invaller Erceg werd teruggefloten voor buitenspel, reageerde de Kroaat gefrustreerd op directe tegenstander Toer Bouwman. Erceg draaide zich om naar Nijhuis en claimde een vermeende elleboogstoot.

Nijhuis sprak Erceg op zijn beurt streng toe en wilde hoogstwaarschijnlijk beweren dat hij de situatie in de smiezen had, maar zag de aanvaller vroegtijdig omdraaien. Hier was de leidsman niet van gediend en blies Erceg terug, om hem de gele prent te presenteren. “Nijhuis is er echt helemaal klaar mee: hier blijven, maar hij blijft niet hier. Gele kaart!”, becommentarieert Teun de Boer het moment. De ESPN-verslaggever probeert Nijhuis te liplezen: “Iets met: kappen met die onzin en opzouten. Zoiets zal het zijn geweest.”

