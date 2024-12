Johan Derksen komt met venijnige sneer richting Bas Nijhuis

Johan Derksen heeft maandagavond in Vandaag Inside een venijnige opmerking gemaakt aan het adres van Bas Nijhuis. De oud-voetballer refereerde aan het feit dat er de nodige onthullingen over de scheidsrechter zijn gedaan. Waar de hele studio de opmerking van Derksen kon waarderen, had Nijhuis er duidelijk wat meer moeite mee.

Maandagavond komt bij Vandaag Inside ter sprake dat er te weinig vrouwen in de talkshow aanschuiven. Nadat alle aanwezigen al gevraagd is om hun mening over wie zou passen bij het programma, komt Wilfred Genee als laatste bij Nijhuis uit. “Leonne Stentler”, antwoordt de scheidsrechter direct.

Derksen vraagt vervolgens of Nijhuis niemand kent uit zijn eigen regio. “Daar zitten geen leuke wijven?”, vraagt de televisiepersoonlijkheid zich af. “Nee, helemaal niks”, klinkt het vanuit de arbiter, waarna hij begint te lachen. Daar is René van der Gijp het niet mee eens. “Er komen wel lekkere wijven uit jouw omgeving hoor, Bas. Echt serieus”, is de voormalig buitenspeler duidelijk.

Derksen sneert naar Nijhuis

“Dat hoef je Bas niet te vertellen”, haakt Derksen daar direct op in. Daarmee verwijst hij naar de onthullingen over de scheidsrechter van eind augustus, toen Privé naar buiten bracht dat Nijhuis er een dubbelleven op nahoudt met zijn verloofde Chantal en zijn minnares Mandy. Na de opmerking van Derksen begint de hele studio heel hard te lachen, behalve Nijhuis. “Oh, krijgen we dat weer hoor”, zegt de scheidsrechter terwijl hij lacht als een boer met kiespijn.

Nijhuis geeft vervolgens Genee de schuld dat hij de grap mooi voorbereidde, maar de presentator zegt iedereen gevraagd te hebben. “Wilfred heeft zich voorbeeldig gedragen”, neemt Derksen zijn collega in bescherming. De Snor geeft de scheidsrechter ook nog advies mee. “Je moet met een beetje zelfspot door het leven gaan.” Dat kan Nijhuis alleen maar beamen.

