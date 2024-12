Verbruggen staat versteld van bijzondere vaardigheid De Ligt

heeft bij het Nederlands elftal voor flinke verbazing gezorgd bij , zo vertelt de sluitpost in gesprek met Voetbal International. De verdediger van Manchester United weet namelijk precies welke interlands hij heeft gespeeld op welke volgorde.

In gesprek met Voetbal International bespreekt Verbruggen zijn vader, die in januari 2021 overleed. De twee gingen in het verleden regelmatig naar voetbalwedstrijden, waaronder een keer naar Borussia Dortmund. “Borussia Dortmund tegen Eintracht Frankfurt, waar Jonathan De Guzmán nog meedeed. Michy Batshuayi viel in en maakte er vlak voor tijd nog twee voor Dortmund: 3-2”, herinnert hij zich.

Alle details die Verbruggen noemt over de wedstrijd uit 2018, blijken te kloppen. “Maar ik ben lang niet de ergste hoor. Matthijs de Ligt, die weet álles nog”, zegt de doelman. Zo vroeg hij de verdediger onlangs bij Oranje hoeveel interlands hij had gespeeld. “Hij stond op 48. Noem ze allemaal op, in chronologische volgorde. Daar ging-ie.”

Terwijl De Ligt alle wedstrijden opsomde, controleerde Verbruggen of het klopte wat hij zei. “Matthijs wist ze állemaal op volgorde! Tegenstander, thuis of uit”, spreekt de doelman zijn verwondering uit. “De uitslagen had hij ook bijna allemaal goed, een enkele keer zat hij er een doelpuntje naast. Echt bizar.” Ook Jan Paul van Hecke is volgens de achttienvoudig international zo. “Vraag ik hem naar het carrièrepad van pakweg Jeremain Lens, dan somt hij al die clubs zo op, geen probleem.”

