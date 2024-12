Ambitieuze Bosz: ‘Dat vind ik een veel grotere prestatie dan de titel’

Peter Bosz hoopt dit seizoen met PSV de landstitel te prolongeren. De Eindhovenaren zetten afgelopen weekend een grote stap door Feyenoord te verslaan (3-0). Mocht Bosz erin slagen weer kampioen te worden, vindt hij dat een grotere prestatie dan het kampioenschap van afgelopen seizoen.

PSV was afgelopen seizoen heer en meester in de Eredivisie. Onder Bosz werden de Eindhovenaren voor het eerst sinds 2018 kampioen van Nederland. Omdat de vorige landstitel al een aantal jaar geleden was, was de selectie erg hongerig. Daarnaast hielp het ook dat het zijn eerste seizoen aan het roer in het Philips Stadion was. “Bij een nieuwe trainer ben je als speler extra geconcentreerd”, legt Bosz uit in gesprek met Voetbal International.

Afgelopen seizoen wist PSV dus met ruime voorsprong de Eredivisie te winnen. “Ik wist vooraf dat mijn tweede seizoen bij PSV moeilijker en anders zou worden dan mijn eerste seizoen. Dat heb ik vanaf het begin gezegd”, stelt Bosz, die dat inderdaad zo ervaart. “Als je dan puur naar de cijfers kijkt, dan hebben we cijfermatig weer een uitstekende seizoenshelft gehad in het tweede deel van 2024.”

Weinig ervaring voor nieuwe titelstrijd

Volgens Bosz is het ook lastig dat bijna niemand binnen zijn elftal ervaring heeft met het opnieuw meedoen om de titel het jaar na een kampioenschap. “Chucky Lozano, Luuk de Jong, Noa Lang bij Club Brugge, maar het gros van de jongens niet”, somt de oefenmeester op. “Stel dat het dit seizoen lukt om weer kampioen te worden, dan vind ik dat een veel grotere prestatie dan de titel van vorig seizoen.”

