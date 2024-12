Perez en El Ahmadi loven 'beest van een kerel' bij PSV

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi zijn lovend over . De middenvelder van PSV maakte afgelopen vrijdag indruk in de wedstrijd tegen FC Twente (6-1) met twee doelpunten en twee assists. El Ahmadi heeft dan ook ook hoge verwachtingen van de bonkige PSV-middenvelder.

“Saibari was echt weergaloos. Hij was echt weergaloos", looft Perez de Marokkaans international van PSV. "Ik hoor nu weer iedereen zeggen dat hij weer naar allerlei topclubs moet en weet ik het allemaal. Het is natuurlijk ook populair om dat te zeggen. Je moet dan wel even denken: is hij beter dan alle middenvelders van Barcelona, Real, Manchester City? Nee, natuurlijk niet. Op dit moment niet.”

El Ahmadi verwacht dat Saibari uiteindelijk die stap wel kan maken. "Ik denk wel echt dat als hij dit een jaar volhoudt en ook in de Champions League zijn ding blijft doen, geloof ik echt wel dat hij de absolute top kan halen. Samen met Tillman. Dat zijn de twee jongens waar ik de meeste verwachtingen van heb", reageert de analist.

Perez vraagt vervolgens of El Ahmadi verwacht dat Saibari dan ‘zo even de basis ingaat’ bij de net genoemde clubs. “Niet de basis, maar het is wel een speler die je kan halen om erbij te hebben daar”, aldus El Ahmadi.

Saibari moet tussenstap maken

Presentator Milan van Dongen stelt dat het zelden gebeurt dat een speler uit de top van de Eredivisie moeiteloos aanhaakt. Daarbij haalt hij het voorbeeld aan van Cody Gakpo, die ook een tijdje nodig heeft gehad bij Liverpool. “Ik denk dat je ook altijd een tussenstap moet maken om te wennen aan de intensiteit”, reageert Perez daarop.

Saibari lijkt meer afgetraind

“Dat hij heeft veel kenmerken heeft van een speler waarvan wij denken: ‘die zou het wel kunnen’, dat staat buiten kijf. Het fysieke is het grootste probleem van spelers uit de Eredivisie, dat heeft hij wel", aldus Perez, die vindt dat Saibari wat meer afgetraind lijkt. "Ik heb hem een tijdje geleden gevraagd wat zijn vetpercentage was, want ik vond hem echt aan de zware kant. Hij lijkt gespierder dan voorheen”, aldus Perez. “Hij stond naast ons”, blikt El Ahmadi terug op afgelopen vrijdag, “en het is echt wel een beest van een kerel.”

