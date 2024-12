Valentijn Driessen komt met forse beschuldiging aan NOS Sport: 'Dit is gevaarlijk'

Valentijn Driessen kijkt er van op dat de NOS de kritiek van Peter Bosz op NOS-analist Pierre van Hooijdonk totaal doodgezwegen heeft. Ondanks dat de journalist van De Telegraaf de kritiek van Bosz 'raar' vindt, is hij van mening dat de NOS dit had moeten bespreken in de uitzending van het Sportjournaal.

Bosz had deze week kritiek op Pierre van Hooijdonk, die tijdens de uitzending van Studio Voetbal ging speculeren over de mentale gezondheid van Guus Til. De middenvelder van PSV liep eerder op de dag leeg over het feit dat hij 'geen vuur meer voelde' wanneer hij op het veld stond. Van Hooijdonk speculeerde diezelfde avond over een mogelijke 'voetbalburn-out' bij Til.

Bosz was daar niet van gediend en vond het een 'gevaarlijk' uitspraak van de analyticus van de NOS. Driessen zag dat de uitspraken van Bosz over Van Hooijdonk breed uitgemeten werden in de verschillende media, maar niet bij de NOS: "Wat ik journalistiek gevaarlijk vond, was het NOS Sportjournaal. Daar werd dit hele gebeuren aangehaald over Til en Bosz, dus ik dacht dat ook langskwam wat Bosz heeft gezegd over Van Hooijdonk. Niets! Totaal doodgezwegen. Ik denk dat dat censuur is", zegt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf na een vraag van presentator Hein Keijser: "Alle websites staan er vol mee en op televisie ging het er ook al over, dan is dat wel journalistiek relevant. Het is nieuws! Het hoort in die uitzending te zitten", vindt Driessen.

LEES OOK: Johan Derksen walgt van uitspraken collega over Guus Til

De analist is het overigens niet eens met de kritiek van de trainer van PSV op Van Hooijdonk: "Hij had gezegd dat het gevaarlijk was, maar dat vond ik wel heel raar. Wat is daar gevaarlijk aan? Dat Van Hooijdonk zoiets invult... Er wordt zoveel ingevuld her en der. Wat is daar dan gevaarlijk aan? Dat speculeren was op dat moment nog wel logisch, want Til had zijn verhaal toen nog niet volledig gedaan", vindt Driessen.

