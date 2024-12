Van Hanegem heeft verklaring voor wisselvalligheid bij PSV: 'Dat geeft toch onrust'

Willem van Hanegem heeft zin in de Eredivisie-topper tussen PSV en Feyenoord van komend weekend. Wel is de columnist is verbaasd over de wisselvalligheid van de Eindhovenaren de laatste weken. In zijn ogen zorgt de selectie van PSV die overloopt van kwaliteit voor problemen.

Na enkele eclatante zeges ging PSV afgelopen week onderuit tegen Stade Brest en sc Heerenveen. "Het is wel heel vreemd dat een ploeg die een paar weken tijd Girona, FC Groningen, FC Utrecht en FC Twente op gigantische nederlagen trakteert, zo wisselvallig kan zijn", stelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kranten komen met keihard oordeel over PSV, zelfs titelprolongatie wordt in twijfel getrokken

"Bij PSV krijg je toch meer het idee dat een selectie met heel veel goede spelers ook voor problemen kan zorgen", aldus Van Hanegem, die denkt dat het ook te maken heeft met het stuivertje wisselen op het middenveld. "Tegen FC Twente speelden Malik Tillman en Ismael Saibari heel sterk en was Mauro Junior de controlerende middenvelder. Dat trio stond er ook tegen Brest en als het dan even niet loopt, begint het wisselen."

LEES OOK: PSV-fans vrezen voor het ergste: 'Verkoop hem maar, volgens Bosz is hij niet nodig'

"Joey Veerman is fit en moet weer spelen, Jerdy Schouten komt eraan. Guus Til wil meer speeltijd. En dan is het middenveld een week na de 6-1 tegen FC Twente compleet anders", vervolgt De Kromme. "Veerman en Til, terwijl Tillman de linkerspits is. Ivan Perisic begon ook weer en Ricardo Pepi weet dat hij al lang en breed topscorer had kunnen zijn, maar Luuk de Jong krijgt de voorkeur. Het geeft toch onrust."

Afwachten welk PSV te zien zal zijn

Midweeks wacht PSV een bekerontmoeting met de amateurs van HFC, waarna de topper tegen PSV op het programma staat. "Je vraagt je toch af welk PSV je te zien krijgt. De ploeg die het allemaal wel gelooft of de sterke ploeg die het ook vaak kan zijn", besluit Van Hanegem zijn column.

Vind jij dat Peter Bosz te veel wisselt op het middenveld bij PSV? Laden... 50.3% Ja, dat zorgt voor onrust 49.7% Nee, dat hoort er nu eenmaal bij 159 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz trekt zeer pijnlijke conclusie: 'PSV is geen topclub'

De nederlaag tegen sc Heerenveen komt keihard aan bij PSV-trainer Peter Bosz.