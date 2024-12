Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz ziet sterkhouder terugkeren in basis

PSV neemt het zaterdagavond in Friesland op tegen sc Heerenveen. Voor het duel in het noorden van het land zal Peter Bosz zijn elftal op drie plekken wijzigen, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Daarbij is er waarschijnlijk een plekje ingeruimd voor , die onlangs terugkeerde van een blessure.

PSV beleefde midweeks geen prettige avond op bezoek bij Stade Brest (1-0). De Eindhovenaren kregen dinsdag de nodige kansen, maar kregen de bal niet voorbij de uitblinkende Marco Bizot. Op het middenveld kregen de Eindhovenaren niet echt grip op de Franse tegenstander. Voor Bosz is het daarom prettig dat Veerman terug is van een blessure. De middenvelder mocht al enkele keren invallen, maar mag zich zaterdag naar verwachting opmaken voor zijn eerste basisplaats.

Voor Mauro Júnior betekent dit dat hij waarschijnlijk een linie teruggeschoven zal worden. Daar zal de Braziliaan de plek van Matteo Dams, die dinsdag een zwakke indruk maakte, overnemen. Ook aan de andere kant van de verdediging verwacht de krant een wijziging. Het meespelen van Rick Karsdorp is namelijk onzeker, waardoor een basisplaats voor Richard Ledezma logisch lijkt.

Ook voorin zal Bosz naar alle waarschijnlijkheid een wijziging doorvoeren. Ivan Perisic, die niet speelgerechtigd is in de Champions League, neemt daar naar verwachting de plek van Johan Bakayoko over. In de punt van de aanval kiest de oefenmeester vermoedelijk voor Luuk de Jong, waardoor Ricardo Pepi op de bank begint.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen

Van der Hart; Hall, Hopland, Kersten, Braude; Brouwers, Van Ee, Smans; Sebaoui, Nicolaescu, Jahanbakhsh.

