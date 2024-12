Verwachte opstelling PSV: Bosz wijzigt drie keer, Veerman na 73 dagen terug in de basis

PSV begint dinsdagavond vermoedelijk met als basisspeler aan het uitduel bij Stade Brest in de Champions League. De middenvelder zou daarmee voor het eerst sinds 28 september (Willem II - PSV 1-4) weer aan de aftrap verschijnen.

Dat is althans de verwachting van het Eindhovens Dagblad. PSV-trainer Peter Bosz heeft 21 spelers meegenomen naar Frankrijk, die zijn allemaal inzetbaar, schrijft clubwatcher Rik Elfrink. De verwachting is dat Bosz in Guingamp, waar het duel tussen Brest en PSV gespeeld wordt, drie nieuwe namen brengt ten opzichte van de 6-1 overwinning op FC Twente van afgelopen vrijdag.

Rick Karsdorp keert ten opzichte van de eclatante zege op de Tukkers terug op de rechtsbackpositie, wat ten koste gaat van Richard Ledezma. Links achterin verdwijnt Matteo Dams uit de basis, op zijn positie wordt Mauro Júnior verwacht - die tegen Twente nog als verdedigende middenvelder begon. Op zijn positie keert Veerman terug.

De derde wijziging vinden we in de punt van de aanval. Ondanks zijn ongekende doelpuntendrift van de afgelopen weken neemt Ricardo Pepi naar verwachting namelijk weer plaats op de bank, ten koste van aanvoerder Luuk de Jong. Johan Bakayoko en Noa Lang moeten - net als tegen Twente - vanaf de vleugels voor gevaar zorgen, ook omdat Ivan Perisic niet speelgerechtigd is in de Champions League.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang

